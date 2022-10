Liam Hemsworth sustituirá a Henry Cavill en la cuarta temporada de 'The Witcher'

La serie The Witcher, basada en las novelas de fantasía del autor Andrzej Sapkowski, ha sido uno de los grandes éxitos de Netflix, por ello no es extraño que hayan renovado para una tercera temporada, que está previsto que se estrene en verano de 2023, y para una cuarta temporada.

Recientemente, han anunciado que Henry Cavill, que interpreta al protagonista de la serie Geralt de Rivia, abandonará la producción al acabar la tercera temporada. Este personaje será interpretado a partir de la cuarta temporada por Liam Hemsworth.

Henry Cavill comentó en Instagram el por qué: "Mi camino como Gerald de Rivia ha estado lleno tanto de monstruos como de aventuras y, por desgracia, dejaré mi medallón y mis espadas para la cuarta temporada. En mi lugar, el fantástico señor Liam Hemsworth tomará el manto del Lobo Blanco. Como sucede con los grandes personajes de la literatura, paso la antorcha con reverencia por el tiempo dedicado encarnando a Geralt y entusiasmo por ver la versión de Liam de este hombre tan fascinante y lleno de matices”.

Por su parte, Liam Hemsworth también ha alabado el trabajo de Cavill: "Henry Cavill ha estado increíble como Geralt y me siento honrado que me ceda las riendas y me permita llevar las espadas del Lobo Blanco en el siguiente capítulo de esta aventura. Henry, he sido muy fan tuyo por años y años y estoy inspirado por lo que tú has traído a este amado personaje. Puede que tenga que llenar unas grandes botas pero estoy muy emocionado de meterme en el mundo de The Witcher".

Posible motivo por el que Cavill abandona la serie

No se ha confirmado aún el motivo por el que el actor abandona la serie, sin embargo, hay una especulación que es bastante probable.

Durante este mes conocimos la noticia de que Henry Cavill no ha terminado su recorrido como Superman en el universo cinematográfico de DC. Esto puede haber incentivado la salida del actor de la serie debido a la imposibilidad de compaginar ambos proyectos.

Muchas veces los actores tienen que elegir proyectos y en el caso de Cavill parece que ha preferido interpretar a Superman antes que a Geralt de Rivia.

Los fans no están de acuerdo con este cambio

La decisión de Henry Cavill ha sorprendido a los fans puesto que el actor ha demostrado en muchas ocasiones que está muy vinculado al personaje dado que es un entusiasta de la obra de Andrzej Sapkowski, además de ser un gran conocedor de este universo de ficción.

Los fans no han encajado bien la noticia de este cambio llegando a pedir que se cierre la franquicia si Henry Cavill no participa en ella dado que aseguran que la interpretación del actor es uno de los grandes atractivos de la serie.

Habrá que esperar para saber si la serie sigue funcionando con este cambio de actor, lo único que está claro es que la plataforma ha puesto muchas esperanzas en esta franquicia dando luz verde a otros tres proyectos en paralelo relacionados con el mundo de The Witcher.