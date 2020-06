Belén Ortega explica el proceso creativo de la portada de 'Mala Cara', el último single de Lola Indigo, con imágenes inéditas

Este 'Lola Stone' llamó rápidamente la atención de los fans de la cantante, emocionados porque pronto escucharían música nueva de Lola Indigo, e intrigados por la misteriosa portada diseñada por Belén Ortega, en la que vemos a la cantante sentada en actitud desafiante, como hiciera la actriz en la famosa película del 92. Un diseño con letras de inspiración retro y 'toques' nipones a cargo de Luis Valverde, rematado por esa "L" y esa “I” del logotipo de la cantante, tan 'Death Note', en la esquina superior derecha.

Sin embargo, este esperado anuncio quedó empañado tras la petición pública, por parte de la autora de la ilustración, de que fuera acreditada en la publicación: "Una pena que los artistas tengamos que mendigar la acreditación de autoría incluso en gremios hermanos. Pues sí, “Mala Cara” es lo que se te queda", escribía Belén en Twitter.

A lo que Lola Indigo respondió -también en público- explicando que no tenía su usuario para poder hacerlo en el momento en el que lanzó la portada, algo que Belén puso en duda. Entonces saltó la polémica. Finalmente, la cantante volvió a publicar la portada mencionando a los que habían participado en su realización.

Hablamos con Belén sobre su portada para el tema de Lola Indigo, 'Mala Cara', pero también sobre su relación con Marvel, y su más reciente trabajo para Japón, publicado en la revista TezuComi.

¿QUIÉN ES BELÉN ORTEGA? ENTRE MARVEL, MILLENIUM, MARC MÁRQUEZ Y JAPÓN

Belén Ortega es una joven pero ya veterana dibujante e ilustradora de cómic granadina reconocida por su obra 'Pájaro Indiano' o 'Himawari', pero también por ser la autora gráfica de la saga Millenium o del manga basado en la biografía del tricampeón mundial de motociclismo Marc Márquez, llamado 'Marc Márquez, la historia de un sueño', publicado por Norma Editorial.

Cabe destacar también la reciente incorporación de Belén al universo Marvel, de la mano del personaje creado por Marv Wolfman, 'Black Cat'. Para el que no esté muy al tanto o se pierda con los personajes de Marvel, 'Black Cat' ('La Gata') apareció por primera vez en el cómic 'The Amazing Spider-Man', allá por 1979. Ahora, Belén Ortega recoge el 'testigo gráfico' de Dave Cockrum para 'dar vida' a una nueva 'Black Cat'.

Además, Belén ha publicado recientemente en la prestigiosa revista TezuComi un spin off basado en el relato del 'dios del manga' Osamu Tezuka, llamado 'Bárbara', junto al guionista Víctor Santos (autor del primer cómic español adaptado por Hollywood, 'Polar').

ENTREVISTA A BELÉN ORTEGA

- ¿Cómo surgió la colaboración para la portada del tema de Lola Indigo, 'Mala Cara'?

¡Hola! Gracias por la entrevista lo primero ☺

El primer contacto con Universal Music fue en febrero de 2019 para ilustrar el libreto del nuevo disco de Lola Indigo, pero no retomamos contacto hasta marzo de este 2020, cuando me llamaron de nuevo para encargarme del videoclip de Aitana. Querían orientación en este tema y que fuera yo quien montara el equipo de animación y me encargase de todo (¡menuda tarea!, pensé). Hablé con ‘Klaus Studio’, buenísimos en su campo, para que se encargaran de la animación, mientras que yo únicamente me encargaría del diseño de personajes. Preparamos las muestras y presupuestos y lo enviamos. Al final, como se sabe, este proyecto acabó en las manos de la artistaza Laia López y Alkimia Animation Studio.

Tras esto, la discográfica volvió a contactar para cerrar una colaboración conmigo y me ofreció ilustrar en viñetas el videoclip de “Mala Cara”, pero terminamos concretando que haría solo la portada del single porque no había tiempo para hacer algo más elaborado.

- ¿En qué te inspiraste para hacer el diseño? ¿Cómo fue el proceso de conceptualización?

Lola Indigo y Universal Music tenían claro desde el inicio que querían una interpretación de la famosa escena de Instinto Básico: tenían muy clara esta idea, así que no fue difícil dar con la tecla.

- En cuanto al proceso creativo, ¿qué técnicas utilizaste? ¿Cuánto tiempo lleva acabar una pieza como esa? [ Puedes ver la GALERÍA COMPLETA DEL PROCESO creativo al final de esta noticia]

Como partíamos de un concepto claro, me centré en recrear el personaje de Mimi lo con la máxima fidelidad posible a la escena en cuestión; esta iba a ser el elemento principal de la ilustración. A través del mail, y con la discográfica como intermediaria, Mimi supervisó todo mi trabajo, cada dibujo, desde el inicio. Tras varios bocetos e ideas iniciales, el estilo que querían marcar fue el de una estética muy manga, como se ve en el resultado final.

Boceto de 'Mala Cara' de Lola Indigo, por Belén Ortega / Belén Ortega

Todo el proceso fue digital (uso Clip Studio), muy cómodo en estos casos cuando trabajas con clientes y hay que ir haciendo retoques en cada fase del proceso.

Muestra a lápiz de la portada de 'Mala Cara' de Lola Indigo, por Belén Ortega / Belén Ortega

Íbamos contrarreloj, así que fue un proceso intenso; solo contaba con 3 o 4 días para llevarla a cabo.

[ℹ️ Puedes ver la GALERÍA COMPLETA DEL PROCESO creativo al final de esta noticia]

- Cuando se publicó la portada, tuvo una gran acogida. ¿Qué opinas del resultado de este trabajo? ¿Crees que transmite lo que buscabas?

Creo que el proceso fue bastante satisfactorio y dinámico, hubo mucha comunicación entre las partes y eso se agradece siempre. Yo solo intenté recrear fielmente la idea que tenía Mimi en su cabeza según sus directrices. Sobre la cuestión de si está mejor o peor plasmada, tendría que ser ella quien contestara. Eso sí, en su momento me transmitieron que estaban muy contentos con el resultado ☺.

- ¿Cómo te sientes respecto a la polémica por la acreditación en las publicaciones? ¿Tanta importancia tienen los créditos en este tipo de obras?

Como dije públicamente, creo que es una pena. Este tipo de “deslices” son sistemáticos. En mi gremio, estas cosas pasan prácticamente cada día; y eso es lo que creo que no se entiende, que mi reivindicación no era solo mía, sino de mucha gente que trabaja en el sector de la ilustración/comic/viñetas… Esto engloba un sector amplísimo y estamos muy hartos de este tipo de errores.

Por poner un orden cronológico; Lola Indigo subió la portada en redes, en Instagram la vi al cabo de 4 horas aproximadamente. En un comentario de esa publicación, amablemente le pedí que agradecería la acreditación, Mimi rectificó y me añadió. Al día siguiente, vi que había pasado lo mismo en Twitter… “¿Tengo que ir pidiendo acreditación en cada red social?”, pensé. Y de ahí surge mi comentario. Y de él, la polémica.

Lo que más me ha impactado (más allá del acoso y los insultos que he recibido durante días en mis redes, que han sido cientos) ha sido la crudísima evidencia del DESCONOCIMIENTO absoluto por parte del “gran público” en lo que concierne a los derechos de autor. Se ha llegado a comparar mi trabajo con unos pantalones de Zara o un zumo de naranja, junto con el argumento más manido: “si te ha pagado por ello, el trabajo es de Lola Indigo y puede hacer lo que quiera con él”. Y esto, en el trabajo creativo, –no lo digo yo, sino la ley– sencillamente no es cierto.

Muchos de mis compañeros se molestaron en intentar explicar este punto a muchas de las contestaciones que recibí, en concreto pegando esta información:

Artículo 14 del BOE sobre los Derechos de Autor / boe.es

Fuente: BOE | Pincha AQUÍ para ampliar la imagen

Mis clientes me pagaron por la reproducción de la obra, no por los derechos de autor, que, repito, pertenecen al autor y no se pueden vender, solo ceder durante el tiempo que especifique el contrato. No hay más.

Por el otro lado está esa parte moral, que es a la que yo intentaba apelar. Las redes son nuestro medio actual de difusión, los cantantes comen con su música, yo con el cómic y la ilustración, y la difusión en redes es fundamental hoy en día. En una colaboración de igual a igual, en la que la primera promoción de un nuevo trabajo musical se basa única y exclusivamente en mi ilustración, lo más adecuado y justo para todas las partes habría sido una correcta acreditación de su autoría.

Me apena enormemente comprobar que la gente (digamos, esta vez, Twitter) en realidad no tiene interés en debatir o saber la verdad. Un comentario sobre una acción o una omisión de tu artista favorito no debería convertirse en una excusa para cargar sin piedad contra esa persona, da miedo de verdad. Me sigue costando entender tanta inquina y tanto odio, solo por reivindicar una acreditación de autoría.

- De cara a los próximos meses, ¿qué otras colaboraciones y trabajos propios tiene Belén Ortega en la agenda?

Actualmente trabajo en un tríptico para Francia con Editions Caurette, con Sylvain Runberg (autor de la adaptación de las obras de Millenium) y Annabelle Gervais que me llevará un par de años de trabajo; sigo trabajando con Marvel (mi próxima Variant Cover es para la serie de ‘Silk’) y como ilustradora para Japón.

- Eres la autora del cartel del último Cómic de Barcelona, que no pudo celebrarse, y en unos meses llega Manga Barcelona, donde tu presencia en la zona de firmas es obligada, ¿cómo se plantea este año de cara a los salones y eventos de este tipo? ¿Qué alternativas se manejan para mantener el contacto -no físico- los fans?

Creo que aún es pronto para saberlo. Algunos quieren contar contigo con presencia física y otros a través de masterclass vía online. Cualquier fórmula me parece genial, la verdad. Personalmente (y considero más realista que pesimista esta opinión) creo que va a ser muy difícil que se celebren eventos tan multitudinarios en los próximos meses si seguimos sin vacuna. Creo que vamos a tardar en volver a celebrar los eventos como hacíamos hasta ahora.

En cualquier caso, el buen síntoma es que sigo recibiendo muchas invitaciones para eventos y eso anima a pensar que en vez de arrugarnos y pensar en las desventajas, podemos seguir intentando sacarle partido a la situación e intentar sacar lecciones positivas de todo esto.

- Trabajar para Marvel, publicar en Japón... ¿Cómo es lograr dos de los grandes sueños de cualquier dibujante de cómic?

Pues genial, la verdad. A veces en esto la vida no es justa y no todos recogemos lo que cosechamos, pero en mi caso lo vivo como esa recompensa por el trabajo duro y constante que he mantenido estos últimos años. Cosa que solo se mantiene con lo mismo: siendo constante y trabajando duro ☺, ¡no hay otra!

- ¿De dónde viene esa pasión por el cómic y el manga? ¿Eras lectora de las historias de superhéroes? ¿O solo te atraía la estética?

A mí ya me encantaba dibujar desde pequeña, nunca dejé ese “vicio infantil” que todos desarrollamos en la infancia. Todo empezó con los animes de la televisión, luego pasé a leer manga, y más tarde todo lo que ha ido cayendo en mis manos según he ido evolucionando en mi estilo de dibujo. Actualmente intento beber de todo lo que creo que me puede aportar como dibujante, sobre todo porque quiero conservar esa faceta versátil con la que creo que se me puede definir (teniendo en cuenta que trabajo y me adapto a los tres mercados: Francia, EE. UU. y Japón.

- ¿Cuál es tu próximo sueño a alcanzar?

De momento… quiero sentirme llena con lo que haga y quizá seguir publicando obra propia. El éxito en sí creo que implica que los proyectos vayan bien, independientemente de que sea un gran boom o no, pero es la conjunción de algo que te haga feliz, tenga buena acogida del público y te dé para pagar las facturas (y algún que otro capricho 😉).

Muchas gracias, Belén.

¡A vosotros siempre!