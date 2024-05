Lolita pide perdón a su hija Elena Furiase por hacer esta broma en 'Tu cara me suena': "Me mata"

Lolita, al soltar la broma de 'Abril-Cerral' en 'Tu cara me suena' | Antena 3

Al llegar abril es inevitable acordarse de Elena Furiase y su famosa anécdota viral en un concurso de televisión.

La hija de Lolita no ha sido nunca partidaria de las bromas y de convertirse en trending topic cada vez que termina marzo y así lo ha manifestado en múltiples ocasiones en redes sociales a lo largo de estos 15 años. La anécdota data de 2009.

A estas alturas la joven ha empezado a reconciliarse con ese momento, pero de ahí a que su madre haga también chistes sobre el meme hay un paso.

La cantante, integrante del jurado de Tu cara me suena, es más que consciente y lo dejó claro al sacar el meme en la quinta gala del programa cuando estaba valorando la imitación que hizo Raquel Sánchez Silva de Massiel.

"Iba a decir abril-cerral", dijo pisando el freno, y añadió: "Mi hija me mata, mi hija me mata. Lo siento, Elena, hija. Se me ha venido a la cabeza. Sigo siendo tu madre".

Lolita recibió un aplauso sonoro del púbico por su espontaneidad y un abrazo de la concursante, que celebró haber sido testigo de ese momento único de la televisión.

Elena Furiase se reconcilia con el meme de abril-cerral

En los quince años que han pasado desde la emisión de Password, Elena Furiase se ha mostrado siempre contraria a las bromas aunque en este 2024 ha dado un pequeño giro y ha empezado a aceptar los chistes que le llegar por tierra, mar y aire cada vez que se estrena el mes de abril.

"Ya me lo tomo con humor, ya lo tengo supersanado y me encanta que se recuerde esta anécdota con el cariño con el que lo recordáis y con la gracia que tiene", dijo en un vídeo compartido en sus redes. "Aquí no nos reímos de nadie, simplemente nos reímos de lo sucedido".

En la publicación dedicó un mensaje a la concursante del programa con al que protagonizó este divertido y de la que no quiso sacar su nombre a la palestra "porque ella sí se mantiene en el anonimato": "Si me escuchas y si me ves, espero que lo disfrutes de la misma manera, que en este barco estamos las dos juntas. Que sigáis disfrutando de este abril, que todavía nos queda mucho".