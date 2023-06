I WILL ALWAYS LOVE YOU

Manuela, la posible ganadora de La Voz Kids que canta por Aretha Franklin

Cuando un talent llama muchísimo la atención, hay ocasiones en las que los coaches suelen hacer predicciones muy potentes sobre él, como que estamos ante el próximo ganador de La Voz Kids. Este ha sido el caso de La Mari de Chambao con Manuela.