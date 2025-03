El mensaje de Gotzon Mantuliz tras ganar 'El Desafío 5': "La competitividad y el compañerismo no están reñidos"

Gotzon Mantuliz, diseñador y amante del deporte, ha ganado El Desafío 5, pero también una experiencia que se guarda para el resto de su vida. Así lo ha expresado en un mensaje publicado en sus redes sociales tras ganar el concurso con un total de 265 puntos gracias a haber liderado la clasificación durante toda la edición.

"Gracias a todos por el abrumador apoyo que he recibido semana tras semana", comienza diciendo. "Me habéis llevado en volandas hasta la final. Gracias también por los miles de mensajes que me estáis enviando, desde aquí os mando el abrazo más grande del mundo".

Cada semana, los concursantes del programa cuentan con apoyo de profesionales para conseguir terminar con éxito sus desafíos, y también a ellos les ha dedicado unas palabras. "Gracias a cada uno de los coaches que me habéis enseñado tanto y me habéis dado las herramientas para superar retos que jamás imaginé poder afrontar", comenta Gotzon Mantuliz.

Y, tras un agradecimiento al equipo de profesionales que hace posible el desarrollo de El Desafío, habla sobre sus compañeros de edición, entre los que se encuentran Lola Lolita, Victoria de Marichalar o Genoveva Casanova. "Por supuesto… Gracias, compañeros. Qué suerte he tenido. Hemos demostrado que la competitividad y el compañerismo no están reñidos. ¡Nos vemos pronto!", dice.

"Termina El Desafío… pero empieza el recuerdo. ¡Y este, os aseguro, va a durar toda la vida!", termina. Como respuesta, la finalista Susi Caramelo comenta en su publicación de Instagram: "¡Tenía que ganar el mejor!".

Mensaje especial a Roberto Leal

Durante su texto, Gotzon Mantuliz añade una bonita dedicatoria a Roberto Leal, presentador del programa. "Gracias por cuidarnos tanto cada semana. Ha sido un auténtico placer compartir contigo esas noches de nervios, tensión y alegría. Para ti, mis dieces como presentador, pero sobre todo como persona y compañero", comenta.

Y es que Mantuliz ha sentido un vínculo especial con Roberto Leal, y así lo demuestra que en la Gran Final quiso ceder los 30.000 euros del premio al presentador para que los entregara a la asociación que él quisiera, que finalmente fue para Fundación Unoentrecienmil.

"Aún sin palabras por lo vivido anoche", escribió Roberto Leal en Instagram. "Esto no lo voy a olvidar nunca, Gotzon Mantuliz. No solo has sido el concursante perfecto, sino que además, sin tener por qué, sin esperarlo, sin imaginarlo siquiera, tuviste ese gesto con Unoentrecienmil y conmigo que te agradeceré toda la vida".