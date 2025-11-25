Su experiencia en Wicked y su sueño de estar en Broadway: Ariana Grande saca su lado más sensible con Nicole Kidman
Durante una entrevista realizada para Interview Magazine, Nicole Kidman ha podido charlar con Ariana Grande sobre su paso por Wicked como Glinda, sus experiencias dentro del mundo audiovisual, su deseo de actuar en Broadway y algunas confesiones sobre su vida y su carrera como cantante.
Con el éxito de Wicked: For Good y la deslumbrante actuación de Ariana Grande como Glinda, la artista ha demostrado más que de sobra que no solo tiene habilidades para la música, sino también para la actuación.
De este y otros temas ha podido charlar junto a Nicole Kidman en una entrevista para Interview Magazine, una videollamada con tono tan íntimo que podría haber sido una charla entre amigas que se cuentan sus problemas a modo de terapia psicológica.
Y es que Ariana Grande se ha abierto en canal en esta entrevista en la que ha hablado sobre sus deseos de actuar en Broadway, cómo se relaja al final del día, su complicada relación con la música o su forma de entender el arte.
Su amor y respeto mútuo
Durante esta entrevista, se puede comprobar la buena relación que hay entre estas dos artistas, algo que habíamos podido intuir por sus interacciones en eventos y alfombras rojas, pero que ahora hemos sabido que es completamente cierto.
"La última vez que nos vimos fue, creo, en la National Board of Review. Fue en una de esas alfombras rojas. Un día tenemos que cenar", declaró Nicole Kidmann, una proposición a la que Ariana reaccionó con alegría.
Su participación en 'Wicked'
Tal y como declaró Nicole Kidman, cuando fue a ver Wicked, llenó toda la fila con sus amigas y se sentía "emocionadísima" por ella.
Por su parte, Ariana confesó que mientras hacía la película "estaba completamente ciega y tenía demasiado miedo de pensar en lo que podría haber al otro lado" y que no estaba para nada preparada para todo el éxito que tuvo la película. Además, quiso hacer hincapié en lo divertido que fue para ella trabajar con el director Jon M. Chu.
¿Veremos a Ariana en Broadway?
Otro de los temas clave durante la entrevista fue la confesión de Ariana sobre la posibilidad de verla algún día en Broadway. Según confesó, cuando tenía 13 años pudo actuar allí como corista, e incluso en esa época pensó que el teatro sería lo que haría con su vida.
"Tenía unas líneas cortas, y fue un entrenamiento increíble. Y cantar canciones de Jason Robert Brown es tan hermoso y tan desafiante. Siento que ahí fue donde desarrollé resistencia. Pero me encantaría volver a subirme al escenario", confesó Ariana grande, la cual parece tener la puerta abierta también a este ámbito artístico.
Su relación actual con la música
Debido a que Ariana Grande tomó la decisión de ampliar su recorrido dentro del mundo de la actuación, tuvo que dejar de lado momentáneamente el lanzamiento de nueva música y las giras. Sin embargo, la estadounidense ha confesado que su relación con la música ha sido algo más turbulenta de lo que pensábamos.
"Creo que el tiempo que pasé lejos me ayudó a recuperar ciertas partes y a guardar ciertos sentimientos que quizá pertenecían a mi relación con la fama o a las cosas que conlleva ser artista". Con esta confesión, Ariana declaró que ha necesitado mucho tiempo para poder sanar, pero que, en parte, Glinda y la actuación la han ayudado a fortalecerse para poder hacerlo.
Actualmente, la artista siente que sus traumas se han podido ir disipando, ya que el hecho de que su vida cambiase cada vez más drásticamente en ese ascenso a la fama la afectó de una forma u otra.