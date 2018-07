'Modern Family' es la primera serie en fichar a un niño transgénero en su octava temporada

Modern Family es una serie que siempre ha apostado por la diversidad. La pareja formada por Mitchell y Cameron y su hija Lilly son un ejemplo de la normalización de la homosexualidad en la serie que reforzaron con la boda entre ambos como uno de los hitos más importantes de la serie.

Ahora dan un paso más allá con la incorporación de un personaje transgénero en uno de los episodios. Aunque series como Orange Is The New Black ya cuentan con actores transgénero en su reparto, como es el caso de la actriz Laverne Cox que da vida a Sophia Burset; sí es la primera vez que aparece un niño transgénero.

El pequeño se llama Jackson Millarker tiene 8 años e interpretará a Tom en el segundo episodio de la octava temporada en el que Lilly le invitará a jugar a casa.

Jesse Tyler Ferguson, que interpreta a Mitchell, ha compartido en su cuenta de Twitter lo feliz que le hace el fichaje del niño: "Superorgulloso de este episodio de Modern Family. #Igualdad".

También lo ha celebrado la propia directora de la sitcom, Ryan Case, a través de Instagram: "Éste es Jackson Millarker. Tiene ocho años, es de Atlanta y es transgénero. Interpreta a Tom, amigo de Lily, en el episodio de esta semana de Modern Family y es maravilloso. Una de las muchas razones por las que adoro ser parte de esta serie".