Muere la actriz Silvia Gambino a los 57 años

Silvia Gambino, actriz española de origen italiano, ha fallecido este domingo 3 de abril a los 57 años. Su exmarido, el director y actor Alberto Closas, ha compartido la noticia en redes recordando su lucha contra el cáncer.

"Adiós, Silvia. Te has marchado para hacer reír a todo el que te encuentres vayas a donde vayas, con ese personaje que adorabas y te dio tantos éxitos "Rosita". Te has ido muy joven, la vida no es justa y el cáncer te ha ganado la batalla pero no te quito la sonrisa. Descansa en paz Silvia Gambino siempre estarás en mi recuerdo y en mi corazón. Nos vemos. Ciao", ha escrito.

La estridente e ingenua Rosita, el personaje al que evoca Alberto Closas en su post, es su personaje en Noche de fiesta, de José Luis Moreno, encargado de interpretar números cómicos. A este personaje le siguió Marina, la mujer de Roberto (Alfredo Cernuda), en el espacio Matrimoniadas de Noche de fiesta. Lo empezó a interpretar en 2002.

Años más tarde, en 2008, se sumó al equipo de Escenas de matrimonio en el papel de Asun, un personaje similar al de Marina. Se trata de una ama de casa que lleva 16 años casada con Emilio (Santiago Urrialde).

Diez años después, en 2018, fichó por la serie diaria de Centro médico, de TVE. Un año más tarde fue su última aparición televisiva en el programa Sálvame Deluxe.