Muere Mike Batayeh, actor de 'Breaking Bad', a los 52 años

Mike Batayeh, actor conocido por interpretar a el gerente de lavandería Dennis Markowski en la serie Breaking Bad , ha muerto a los 52 años.

El actor falleció en su casa de Michigan de un paro cardiaco el 1 de junio, pero no se ha conocido la noticia hasta más de una semana después. La hermana de Mike, Diane, explicó que el intérprete no tenía ningún historial previo de problemas de corazón.

"Mis hermanas y yo anunciamos con gran tristeza y pesar el fallecimiento de nuestro querido hermano (…) Se echará de menos su gran capacidad para llevar la risa y la alegría a tantos", ha expresado su familia en un comunicado que ha recogido el portal estadounidense TMZ.

Batayeh apareció en otras series como CSI: Miami, It's Always Sunny in Philadelphia, o The Bernie Mac Show, y filmes como American Dreamz (2006), This Narrow Place (2011), y Detroit Unleaded (2012).

Además de actor, Mike también ejercía como comediante en importantes clubes de Nueva York y Los Angeles, y dio el salto a países como Egipto o Líbano.