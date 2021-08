Muere Una Stubbs, la señora Hudson en 'Sherlock', a los 84 años

Una Stubbs ha fallecido esta madrugada a los 84 años de edad. Según ha declarado su agente a BBC News, la actriz, conocida por su papel de la señora Hudson en Sherlock, ha fallecido en su domicilio rodeada de su familia. Los últimos meses había estado enferma pero no se han dado a conocer más detalles de la enfermedad que padecía.

"Una noticia muy triste. Era una actriz brillante que se convirtió en una incondicional de nuestras pantallas durante muchas décadas. Todo mi apoyo para su familia y amigos", ha declarado Oliver Dowden, el secretario de Cultura de Reino Unido.

A pesar de haber conseguido el cariño del público gracias a su papel en Sherlock, la actriz ha participado en numerosas series británicas, como Nuestro amigo el espantapájaros, La peor bruja, Gente de barrio, Doctor Who, Mist: Sheepdog Tales o Los asesinatos de Midsomer.

El creador de Sherlock, Steven Moffat, ha querido rendirle su particular homenaje en su cuenta de Instagramm. "Qué mujer, qué talento, qué estrella, y la persona más amable, simpática y divertida que puedas conocer. No sé cómo alguien siquiera comienza a resumir esa carrera: Till Death Us Do Part, Fawlty Towers, la incomparable tía Sally en Worzel Gummidge... y, por supuesto, el corazón y el alma irremplazables de Sherlock".