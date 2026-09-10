Nirvana, homenajeado por el premio Video Vanguard Award en los MTV VMAs 2026

MTV ha anunciado que Nirvana será homenajeada con el prestigioso Video Vanguard Award durante los MTV Video Music Awards 2026, un reconocimiento que celebra el impacto de la banda en la música, la cultura y MTV.

El anuncio llegó en una fecha especialmente significativa: un 9 de septiembre de 1992, Nirvana se subía por primera vez al escenario de los VMAs. Más de tres décadas después, la inolvidable banda de rock recibe el Video Vanguard Award, un reconocimiento a su impacto en la música, la cultura y MTV.

La primera aparición del grupo encabezado por Kurt Cobain en los VMAs tuvo lugar en una etapa decisiva de su trayectoria y, desde entonces, su legado ha continuado influyendo en generaciones de artistas y fans.

El Video Vanguard Award reconoce a artistas cuyo trabajo ha tenido un impacto extraordinario en la música y la cultura. A lo largo de la historia de los VMAs, este prestigioso galardón ha sido recibido por algunos de los nombres más importantes de la música como Mariah Carey en 2025, Katy Perry en 2024, Shakira en 2023 y Nicki Minaj en 2022.

Los MTV VMAs 2026 regresan para celebrar la música y reconocer a los artistas que han dejado huella en la industria musical este año. Las nominaciones están lideradas por Madonna (11), Taylor Swift (9), Ariana Grande y Sabrina Carpenter (7), Bruno Mars, PinkPantheress y Zara Larsson (5), LISA (4) y Shakira y Tate McRae (3), entre muchos más.

Recuerda que los fans pueden votar por sus artistas favoritos en 13 categorías en vote.mtv.com hasta el 25 de septiembre.

Cómo ver los Premios MTV VMAs 2026 desde España

Los espectadores españoles podrán disfrutar de esta gran noche el lunes 28 de septiembre, a partir de las 21:00 horas, en MTV en VOSE.

Los premios se emitirán también en VOSE en Comedy Central durante la madrugada del martes 29 al miércoles 30 de septiembre, a partir de las 00:05 horas.

Además, Pluto TV pondrá a disposición de los espectadores el canal pop-up VMAs 2026 en VOSE, del martes 29 de septiembre al lunes 5 de octubre desde las 22:00 horas, para quienes quieran revivir la cita musical.