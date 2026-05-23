"Nunca he hecho de mujer": la brutal transformación de J Kbello al imitar a Lady Gaga en 'Tu cara me suena'
J Kbello ha cambiado de género al imitar a Lady Gaga en la sexta gala de Tu cara me suena 13. Aunque no ha conseguido la victoria, su actuación al ritmo de Abracadabra ha sorprendido al jurado.
J Kbello no podía tenerlo más difícil. Su reto en la sexta gala de Tu cara me suena 13 le ha obligado a cantar, bailar, conectar con la cámara y mimetizarse con otro género. El concursante de 28 años ha tenido que imitar a Lady Gaga cantando Abracadabra, y finalmente su actuación le ha valido el segundo puesto de la noche con 22 puntos, 11 del jurado y 11 del público.
Antes de actuar, el gaditano ha confesado que el reto era mayúsculo: "Mucho show, vocalmente es muy agudo para mí, en un cubículo muy pequeño con muchos bailarines...", ha comentado sobre la actuación de la estadounidense en el programa Saturday Night Live que tenía que imitar.
A todo esto, hay que sumarle que J Kbello nunca había imitado a una mujer: "Nunca he hecho de mujer. A mí me adolescente me gustaba travestirme en carnavales. Siempre me ha llamado el tema de las drag queens, los bailes, la manera de vestirse y de gesticular... Lady Gaga es un poco drag queen", ha añadido antes de cantar.
Tras el mítico ascensor, J Kbello ha deslumbrado sobre el escenario con el vestuario rojo que utilizó Lady Gaga para interpretar Abradacabra, una canción sobre el enfrentamiento entre el amor y la muerte. El concursante ha terminado exausto, por lo que Àngel Llàcer le ha ofrecido agua.
"¡Tu cara me suena a la altura de un número internacional! Yo no sé si recuerdo algo parecido en bastante tiempo", ha comentado Manel Fuentes, que se ha rendido ante el trabajo de J Kbello. En la misma línea se ha pronunciado el presidente del jurado: "¿Qué se hace después de ver esto? Agradezco tu existencia, hijo mío".
"Para mí, Lady Gaga es de las mejores artistas del mundo, es una referente en cuanto a show y personalidad", ha comentado J Kbello. "Siempre he dicho que me encantaría hacer de ella, aunque nuestras voces no se parezcan nada". Al final, el concursante ha quedado el segundo clasificado de la gala solo por detrás de María Parrado y su imitación de Rosalía.