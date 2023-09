Pablo López, Antonio Orozco, Malú y Luis Fonsi cantan 'El Patio' junto a un talent de 'La Voz'

Lucas Feliz está en el equipo de Pablo López. El joven de 19 años de Lorca (Murcia) se presentó como el primer talent de las audiciones a ciegas de la décima edición de La Voz y consiguió hacer girar a los cuatro coaches con la versión al piano que hizo deLa niña de la linterna, del artista malagueño.

"Me gusta más tu versión que la mía y me la tienes que enseñar", le dijo Pablo López, que no pudo ocultar su admiración y tampoco su felicidad cuando Lucas eligió entrar en su equipo. Para el murciano, el cantante y compositor es más que un referente musical, ha sido su luz desde que perdió la visión de los dos ojos con solo siete años.

Su primer sueño lo cumplió cuando Pablo López hizo girar el sillón de La Voz, el segundo cuando le propuso cantar juntos una de sus canciones y este se sentó a piano para interpretar El Patio.

Pablo y Lucas no cantaron solos. A ellos se unieron también los otros coaches de la edición, Antonio Orozco, Malú yLuis Fonsi que dejaron que Lucas llevase la voz cantante en esta emocionante versión.

"Ya no la canto más. ¡Enhorabuena! Ya no la canto más" repitió Pablo López sin parar al terminar la actuación. Magia pura.