Pablo López alucina en 'La Voz' con la versión de 'La niña de la linterna' de Lucas Feliz: "Me gusta más la tuya"

La sorpresa ha sido mayúscula para Pablo López. El primer aspirante de las audiciones a ciegas de La Voz eligió su canción La niña de la linterna para enfrentarse a la prueba y logró emocionarlo desde el primer acorde.

"Es un artista que con su música me ha ayudado en muchísimos momentos de mi vida, me ha marcado mucho", dijo sobre el el Lucas Feliz, el aspirante de 19 años de Lorca (Murcia). "Es mi referente", añadió el joven que perdió la vista cuando era un niño.

Pablo López fue el primero en hacer girar su sillón, y luego fueron sus compañeros Luis Fonsi, Malú y Antonio Orozco. "Yo he sido el último porque estaba flipando", le dijo el cantante de Mi héroe al presentarse.

Todos se deshicieron en halagos, aunque fue el malagueño el que más se explayó. "Ahora mismo tengo la voz en un nudo", le dijo. "Te agradezco muchísimo hacerme ver que todo merece la pena, que la música es un don que cura todo lo que pase por la cabeza de uno y gracias por poner la canción donde la has puesto, en un lugar donde no volverá a estar. Gracias, de verdad. Me has hecho feliz".

El malagueño consiguió que, pese a los intentos de sus compañeros de llevarse a Lucas a su equipo, el aspirante lo eligiese a él. "Creo que mi decisión se va a basar sobre todo en la conexión que tengo con muchas de mis canciones, de muchas de sus composiciones, incluso de su persona y creo que, Pablo, yo te elijo", le dijo.

El cantante de El Patio agradeció una vez más su decisión y también su versión: "Solo te digo que me gusta más tu versión que la mía y me la tienes que enseñar, por favor".

Antes de dejar el plató, y dejar paso al siguiente aspirante, Lucas Feliz pidió un último favor a Pablo López: cantar juntos una de sus canciones. La elegida fue El Patio y también se unieron el resto de los coaches.