La peculiar conexión que une a William Levy con Antonio Resines

No cabe duda alguna de que el actor cubano de 41 años, William Levy, le ha robado el corazón a todas las seguidores de Café con aroma de mujer, donde desempeñó el papel protagonista de manera brillante.

Ahora, el actor ha vuelto a aterrizar en nuestro país para rodar la nueva serie Montecristo y, aprovechando la ocasión, ha sacado tiempo para visitar algunos de los lugares más emblemáticos y degustar la mejor gastronomía.

De hecho, recientemente Levy hizo una escapada a Segovia donde montó una auténtica revolución, ya que cuando se le mete algo entre ceja y ceja es muy difícil convencerle de lo contrario.

De esta manera, y con intención de probar la gastronomía típica de la zona, el protagonista de Café con aroma de mujer acudió al histórico Mesón de Cándido junto a su manager y un compañero de reparto de la serie.

Como era de esperar, sus fans no tardaron ni un segundo en reconocerlo y, para que pudiesen disfrutar de la velada, el restaurante les instaló en un reservado. ¿Su menú? Lo más típico: cochinillo partido al plato, además de cordero, judiones y setas.

No obstante, si hay algo que ha hecho saltar todas las alarmas y le ha posicionado en el centro de atención es la curiosa e inesperada conexión que existe entre Antonio Resines y William Levy.

Siendo ambos actores podrían haber coincidido ante las cámaras en un pasado. Pero, por el momento, no ha sido así. Quien les une tiene nombre y apellidos: Ricardo Fernández de Mateo.

Se trata del hijo bilógico del protagonista de Los Serrano, Antonio Resines. Ricardo Fernández de Mateo, que utiliza el verdadero apellido de su padre, también se dedica al ámbito de la televisión y de la radio. No obstante, a diferencia del actor de 67 años, eligió hacerlo detrás de las cámaras: es ayudante de dirección y actualmente forma parte del equipo de Montecristo, la nueva serie en la que trabaja William Levy.

¿Quién es Ricardo Fernández de Mateo?

Ricardo, nacido en la primavera de 1983, es hijo de Resines y de su primera mujer, la profesora Marisol Mateo, con quien estuvo casado entre 1981 y 1992.

Tal y como contó Resines en el programa de Bertín Osborne durante una entrevista en 2020, el actor pidió la custodia después del divorcio. "Me quedé con mi hijo desde los ocho años hasta que se fue de casa. No soy el mejor ni el peor padre, he estado mucho tiempo fuera. Nos hemos peleado, pero he sido un padre normal”, confesaba el actor.

Además, Resines afirmaba no haber hablado públicamente de su hijo biológico jamás. "Nunca he contado que es hijo mío, él es Fernández, que ese es mi verdadero primer apellido, Resines lo lleva de tercero", explicó.

Su relación en segundo plano

A pesar de que padre e hijo han trabajado juntos en más de una ocasión, siempre han mantenido su relación discreta y en un segundo plano.

Además de la serie de 2015 Aquí paz y después gloria, han coincidido en el corto Remedios y en el anuncio de Ecovidrio que Resines protagonizó en 2013. Por su parte, Ricardo ha colaborado en otras grandes producciones de la televisión como Águila Roja.

De hecho, si hacemos memoria recordaremos que Ricardo fue el compañero de Resines o en la gala de los Goya de 1998 cuando el actor se alzó el premio por La buena estrella. Al escuchar su nombre, Resines abrazó a su hijo que aplaudía con emoción y le dedicó el galardón.

Fuera de las cámaras, Ricardo tiene otro negocio con su pareja, la diseñadora María Quirós, en el que cuenta con el incondicional apoyo de su padre.

Actualmente, Antonio Resines es el mejor embajador de RIK&ME, la marca de mochilas antirrobo tecnológicas creada por la pareja en diciembre de 2020.