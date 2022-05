William Levy le saca los colores a Pablo Motos al contar qué habían hablado fuera de cámara

William Levy ha acudido a El Hormiguero por primera vez. Pero no es solo su primera visita a Trancas y Barrancas. El protagonista de Café con Aroma de Mujer, ha concedido su primera entrevista de televisión en España al programa de Pablo Motos.

Pero detrás de las cámaras, antes de que empezase la entrevista, tuvieron una conversación que el actor sacó a la luz que hizo sonrojar al presentador.

Entre bambalinas, Motos se acercó a Levy a pedirle un consejo sobre mantener la forma física: “Fuera de cámaras estuvimos una hora hablando de gimnasio, de lo qué comer y lo que no para estar en forma”, confesaba.

El presentador intentó cambiar de tema, "estábamos hablando de la telenovela", decía, a lo que el actor respondió que fuera no estaban hablando de eso precisamente, a lo que ambos se rieron y Motos prefirió dejar el tema para hablarlo en privado.

Su dura infancia en Cuba

Otro tema que no tiene relación con la serie pero que también salió en la entrevista fue la dura infancia que vivió el actor en Cuba. "Pasamos mucha hambre. Te daban un pan al día por persona, un pollo al mes, en la ciudad no había ni fruta.. a los 14 intenté marcharme, me fue mal, y no pude”, contó el actor.

“Pero a los 15 mi padrastro era preso político y USA nos dio asilo. Allí emprendimos una vida lleva de oportunidades. Lo que pasa en Cuba es que te quitan la libertad, es difícil estar donde por mucho que es esfuerces sabes que no vas a tener futuro”, continuaba sobre lo que fue su éxodo de Cuba a EE.UU. para iniciar una nueva vida.