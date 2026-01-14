La película sobre Elvis Presley estrena su trailer oficial: un documental con contenido inédito
El director Baz Luhrmann estrenará este año una nueva cinta que sigue la vida de Elvis Presley y que presenta imágenes inéditas sacadas del archivo de Graceland. Esta película llegará casi cuatro años después de la cinta Elvis, del mismo director y protagonizada por Austin Butler.
¿Quién se quedó la fortuna de Elvis Presley? La heredera de su patrimonio
Elvis Presley: 10 canciones para celebrar los 90 años del rey del Rock and Roll
Después del éxito que tuvo la cinta Elvis en cines en 2022, el director Baz Luhrmann decidió estrenar una película documental sobre el "Rey del Rock and Roll" en la cual podremos ver imágenes inéditas de la residencia de Elvis Presley en Las Vegas, en 16 mm de la película Elvis on Tour de 1972 y película de 8 mm del archivo de Graceland, una colección de objetos personales, documentos, fotografías, vestuario y películas de Elvis Presley
Según explicó el director, la idea de hacer esta cinta surgió a raíz del hallazgo de 68 cajas con cintas originales que fueron encontradas durante el trabajo de archivo para la película Elvis.
La película se estrenó en primicia en septiembre de 2025 en el Festival Internacional de Cine de Toronto y llegará a salas IMAX el 20 de febrero y al resto de salas el 27 de febrero.
Por su parte, la banda sonora se estrenará en formato digital y CD el mismo día, mientras que la edición en vinilo verá la luz el 24 de abril.
La restauración del material
Una vez encontraron el material, en el que había vídeos deentrevistas inéditas, de la actuación de Elvis en 1957 en Hawái con su chaqueta dorada y tomas descartadas de Elvis On Tour y Elvis: That’s The Way It Is, tuvieron que hacer todo un trabajo de restauración.
Sin embargo, la cosa no quedó ahí, pues el material no tenía audio, por lo que tuvieron que sincronizarlo con las fuentes de audio existentes y restaurar la imagen.
Y es que, como comentó el propio Luhrmann al medio Deadline, su objetivo era "crear algo nuevo en el canon de Elvis… llevar a la pantalla algo que refleje la magnitud de Elvis como artista, pero que también ofrezca revelaciones más profundas de su humanidad y vida interior".
Todas las canciones de la banda sonora
La banda sonora de EPiC:' ELVIS PRESLEY IN CONCERT' contiene versiones y popurrís, además de varias mezclas compuestas por PNAU y Jamieson Shaw, que dan un toque contemporáneo al material original.
Entre todo ello, destacan las nuevas versiones de In The Ghetto, Love Me y Don’t Fly Away.
- Can’t Help Falling In Love (EPiC Intro)
- Also Sprach Zarathustra / An American Trilogy (EPiC Version)
- That’s All Right (EPiC Version)
- Tiger Man (EPiC Version)
- Wearin’ That Night Life Look
- Hound Dog (EPiC Version)
- Polk Salad Annie (EPiC Version)
- You’ve Lost That Loving Feeling (EPiC Version)
- Little Sister / Get Back (EPiC Version)
- Burning Love (EPiC Version)
- Never Been To Spain (EPiC Version)
- Love Me (Jamieson Shaw Remix)
- I Can’t Stop Loving You (EPiC Version)
- Are You Lonesome Tonight (EPiC Version)
- Always On My Mind (EPiC Version)
- How Great Thou Art (EPiC Version)
- Oh Happy Day (EPiC Version)
- Big Hunk O’ Love (EPiC Version)
- Bridge Over Troubled Water (EPiC Version)
- In The Ghetto (Jamieson Shaw Remix)
- Walk A Mile In My Shoes (EPiC Version)
- Suspicious Minds (EPiC Version)
- Bring The Curtain Down (EPiC Outro)
- Can’t Help Falling In Love (EPiC Version)
- American David (EPiC Version)
- A Change Of Reality (Do You Miss Me?)
- Don’t Fly Away (PNAU Remix)