Quién es Oliver Laxe, el director de 'Sirât' que acumula polémicas por sus declaraciones

Oliver Laxe ha conseguido llevar a España a los Premios Oscar 2026 con Sirât, su cuarto largometraje nominado a Mejor película internacional y Mejor sonido en los galardones estadounidenses. A nivel nacional, el filme acumula 11 menciones en los Premios Goya, dos menos que Los Domingos.

En un solo año, el gallego ha pasado de ser un desconocido para el gran público a conceder numerosas entrevistas en los medios de comunicación... y eso le ha pasado factura durante la campaña de premios. Aparte de las críticas que recibió por reírse de los brasileños, una de sus polémicas más conocidas tuvo lugar en enero de 2026, cuando comparó el cine comercial con el "pan bimbo" y su película con el "pan de centeno".

"Es nuestra culpa y nuestra responsabilidad que los jóvenes no vayan a los cines. Rompámonos la cabeza para volver a convocarlos porque son ultrasensibles y se les estaba maltratando. Se les ha dado forraje, pan bimbo y tienen el paladar acostumbrado al azúcar y a los procesados. Cuando les das un pan de centeno o con un cereal puro, pues el paladar no está preparado", dijo en una entrevista para El Mundo.

Sus compañeros de profesión no tardaron en reaccionar. El director de cine Jota Linares reunió 22 mil 'me gustas' en Instagram con su respuesta a Laxe: "Te aseguro que, debido a mi clase social, yo sería incapaz de mantenerme haciendo sólo cine de autor espaciado en el tiempo unos dos o tres años. No me salen las cuentas, aunque veo que a ti sí", escribió. "Ah, y no se hackea el sistema desde dentro con una peli de seis millones de euros con 30 publicistas trabajado a tus pies. No, querido Oliver. Eso es estar en la cúspide del mainstream", añadió. Sus palabras fueron celebradas por actores como Lidia San José, Abril Zamora, Andrea Duro o Javier Pereira.

La carrera de Oliver Laxe

Oliver Laxe nació en Francia el 11 de abril de 1982 —tiene 43 años—. Es hijo de padres gallegos, por lo que a los seis años se fue a vivir con ellos a Galicia. Estudió cine en Barcelona, en la Universidad Pompeu Fabra, y su trayectoria como cineasta ha estado vinculada al Festival de Cannes desde que comenzó en 2006.

Tras Sirât, Oliver Laxe puede presumir de haber sido premiado en el festival francés con sus cuatro películas. En 2010, obtuvo el Premio FIPRESCI en la Quincena de Realizadores por Todos vosotros sois capitanes. En 2016, ganó el Gran Premio de la Semana de la Crítica con Mimosas, mientras en 2019 se alzó vencedor del Premio del Jurado en Un Certain Regard con Lo que arde, su largometraje más popular hasta la fecha sobre los incendios en Galicia que ganó dos premios Goya.

En 2025, Sirât, consiguió el Premio del Jurado, el reconocimiento más prestigioso de todos. Así, Oliver Laxe se unió a otros cuatro cineastas del país en haber obtenido un reconocimiento en la Sección Oficial de Cannes: Luis Buñuel, Carlos Saura, Pedro Almodóvar y Víctor Erice.

Oliver Laxe, el director de 'Sirât' | BTeam Pictures

Aparte de su trayectoria como director de cine, Laxe también ha ejercido como actor en cuatro películas: Todos vós sodes capitáns (2010), Moussem les morts (2010), The Sky Trembles and the Earth Is Afraid and the Two Eyes Are Not Brothers (2015) y Love Me Not (2019).