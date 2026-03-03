De Jesulín de Ubrique a Paula Koops: Todos los concursantes de 'Tu cara me suena 13'

Jesulín de Ubrique, Paula Koops, J KBello y Cristina Castaño, entre los concursantes de 'Tu cara me suena 13' | GETTY

Tu cara me suena ya calienta su nueva temporada, y lo hace anunciando a los concursantes de su 13º edición. Un año más serán cómicos, cantantes, actores y otras celebrities quienes se enfrentarán al gran reto de imitar a un artista cada semana.

La 13º edición del concurso anuncia a su casting, repleto de cómicos, cantantes, actores y otras celebritiesque se batirán en duelo cada semana frente a un jurado muy estricto, formado por Flo, Lolita Flores, Àngel Llàcer y Chenoa.

Después de que Melani García se proclamara la ganadora de la anterior edición, estos son los participantes que imitarán a cantantes cada semana en la nueva edición del concurso:

Jesuín de Ubrique

El ex-torero español convertido en personaje mediático por su carrera taurina y su vida pública ha participado en los últimos años en concursos de televisión como El Desafío, mostrando su competitividad. Ahora se atreve a volver a cantar, y lo hará imitando.

Sole Giménez

Esta cantante y compositora fue la voz principal del grupo Presuntos Implicados durante más de 20 años y luego emprendió una carrera en solitario; aunque su fama viene del mundo musical, también ha participado en concursos de televisión como Dúos increíbles y La mejor generación. Ahora se enfrentará a encarnar a otros artistas en Tu cara me suena.

J Kbello

Este cantante y bailarín español nacido en Cádiz se mueve en el urbano y pop, Intentó representar a España en Eurovisión al concursar en el Benidorm Fest en 2025, y ahora se pondrá en la piel de otros cantantes en el concurso de imitaciones.

Cristina Castaño

Esta reconocida actriz forma parte del elenco de series como Al salir de clase y Toy Boy, y películas como Bajo el mismo techo y Lo dejo cuando quiera, pero además ha participado en espectáculos musicales, por lo que mostrará sus dotes la próxima edición de Tu cara me suena.

Aníbal Gómez

Este humorista, tras hacerse popular en redes y escenarios cómicos con su grupo Ojete Calor junto a Carlos Areces, amplía su presencia mediática participando como concursante en Tu cara me suena.

Paula Koops

Consolidada como una de las voces emergentes con mayor proyección del panorama nacional, Paula Koops afronta este reto como una oportunidad para explorar nuevos registros, rendir homenaje a grandes artistas y mostrar su versatilidad sobre el escenario. En cada gala, la artista se transformará en iconos de la música nacional e internacional, combinando interpretación, puesta en escena y caracterización.

Martín Savi

Con solo 21 años este tenor es toda una promesa de la música, y se convierte en el primer argentino en concursar en Tu cara me suena. Su gran formación musical le hizo ganar en San Remo Junior en 2019, y ha cantado frente a Julio Iglesias, el Papa Francisco y Maradona.

María Parrado

María Parrado es una cantante española que saltó a la fama siendo niña al ganar la primera edición de La Voz Kids en España a los 12 años, y desde entonces ha desarrollado una carrera como cantante, siempre vinculada a la música.

Leonor Lavado

Esta actriz, imitadora, humorista y presentadora ha trabajado en programas de entretenimiento como Zapeando, El último mono o Crackóvia, y se la reconoce en redes sociales también por sus grandes imitaciones. Ahora demostrará esta faceta en Tu cara me suena 2026.