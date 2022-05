"Te pido perdón": Sebastián Yatra asume su error con una concursante de 'La voz kids'

Macarena Estévez tiene las cosas claras y así se lo hizo saber este viernes a Sebastián Yatra en La voz kids. La joven concursante de siete años, natural de Lugo, no tuvo problema en parar al colombiano cuando este se lanzó a cantar la canción de Los del Río.

"Nunca la he bailado porque no me gusta que me la canten", le dijo al cantante de Tacones rojos, que, avergonzado, agachó la cabeza y se escondió detrás de su compañero Pablo López.

Yatra en seguida asomó la cabeza para entornar el mea culpa: "Te voy ahí cometí un error. Te pido perdón por lo que pasó. Ojalá tú me puedas perdonar, podamos superar un obstáculo y juntos lograr un montón de sueños".

Perdonado y aceptado

La metedura de pata de Sebastián Yatra se produjo justo en el momento en que Macarena tenía que elegir coach. La lucense, que estaba entre Yatra y Aitana, mostró a Yatra con su decisión que no había rencor. Eligió a Yatra convirtiéndose en la única integrante (por ahora) de su equipo.

"Maca me perdonó. Gracias por enseñarnos a perdonar y bienvenida al #TeamYatra ❤️‍🔥✨", escribió el artista en Instagram dándole la bienvenida a su equipo.

Su audición fue sin duda una de las más movidas de la noche y para muestra el vídeo de los cuatro coach dándolo todo en plató.