"No sé si podrá volver": Lolita, muy apenada tras la posible salida de Àngel Llàcer de 'Tu cara me suena'

Tu cara me suena lleva once temporadas en Antena 3 y continúa siendo tan atractiva para los fans como el primer día. El programa de imitaciones se ha consolidado en nuestra parrilla gracias, entre otras cosas, al carisma de Àngel Llàcer.

El miembro catalán del jurado faltó en una de las galas tras infectarse de una bacteria llamada shigella durante su viaje a Vietnam. "Cogí una intoxicación y me pusieron antibióticos durante cinco días, pero la bacteria se quedó", reveló en una entrevista.

Se recuperó y pudo regresar a televisión, aunque sufrió una recaída y hace un par de semanas no pudo asistir a El Hormiguero, para una visita junto a Juanra Bonet y Raquel Sánchez Silva. "Tenía que estar también Àngel Llàcer, que le íbamos a traer aquí esta noche. Pero está fastidiado con una bacteria que pilló en Vietnam y lo han tenido que volver a ingresar", dijo Pablo Motos.

Varios días después, se ha pronunciado al respecto Lolita, su compañera del jurado, y se ha mostrado muy apenada sobre el futuro a corto plazo del catalán en el programa: "No sé si podrá volver otra vez porque le han mandado reposo", tranquilizando a sus seguidores al recalcar que "ya está fuera de peligro, ya está fuera del hospital".

En la gala de los Premios Naranja y Limón, la cantante de 66 años se ha emocionado mucho al confesar que Tu cara me suena"no es lo mismo sin su Àngel". "Y me emociono incluso porque sé que en los programas que quedan le voy a echar muchísimo de menos. Él lo sabe", ha añadido.

Lolita en los Premios Naranja y Limón / Gtres | "No sé si podrá volver": Lolita, muy apenada tras la salida de Àngel Llàcer de 'Tu cara me suena'

"Con Carlos Latre, Chenoa y Àngel llevamos 6-7 años juntos y yo creo que todos nos miramos ya y nos entendemos. Este año tenemos unos concursantes maravillosos y somos una familia", ha apuntado Lolita sobre la unión del jurado.