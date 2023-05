Polémica 'La Sirenita': el maquillador de Ursula se defiende de las críticas y niega la inspiración drag

Terremoto en las redes sociales tras el estreno de La Sirenita. No han sido pocos los usuarios que han mostrado su desilusión al ver el resultado final de la caracterización de la actriz Melissa McCarthy en el papel de Ursula.

Además de criticar que el maquillador no utilizase las mismas referencias que el creador original de la película de Disney, el resultado ha defraudado a los espectadores.

Lo han calificado como "pobre" y han criticado que no se recurriese a un maquillador queer o drag para el trabajo. Aseguran que lo habría afrontado con más destreza.

Ha sido Peter Smith King el maquillador británico encargado de maquillar a Melissa McCarthy para el personaje de Ursula en este remake de acción real. A sus espaldas acumula 42 años de experiencia profesional maquillando para películas, teatro y ópera, como El Señor de los Anillos o Mary Poppins.

El personaje original de Ursula estaba inspirado en la drag Divine

El estilista no ha tenido reparos en responder ante las críticas del público y, en una charla con Insider, ha asegurado que en ningun momento utilizó una inspiración drag para el maquillaje de Ursula. "No, no. Fui yo. Realmente no dibujé nada. Jugué mucho con diferentes colores, diferentes formas y esas cosas", dijo antes de añadir que "éramos Melissa y yo hablando y creando, así que realmente no me basé en nada en absoluto".

"Discutimos todo. Quiero decir, ambos nos reímos de lo mucho que amamos a las drag queens y el maquillaje de drag y esas cosas. Pero no se basó en ninguna drag en absoluto", añadió.

Recalca además que trabajó mano a mano con la protagonista en cuanto a la toma de decisiones. "Fue encantador. Un equipo encantador, un elenco encantador", aseguró el profesional.

Smith King respondió también a las críticas que apuntaban a que como el creador original se había inspirado en una artista drag de carne y hueso para el estilismo de la villana, él también debería haber tomado la misma referencia. Muchos pedían que contratasen un artista queer para la caracterización y él considera que todos esos comentarios son tremendamente ofensivos.

"Me parece muy ofensivo", dijo. "¿Por qué no puedo hacer un trabajo tan bueno como el de un maquillador queer?. Eso es ridículo. Eso es tratar de reclamarlo y está bien, si eso es lo que quieren hacer, pero no menosprecien a las personas porque no son lo que quieren que sean", respondió.

Para la película original de Disney de 1989 el personaje de Ursula estaba inspirado en la artista drag Divine, que trabajó en Estados Unidos entre 1979 y 1980. Aunque falleció en 1988 continúa siendo una referencia para el mundo drag. Su tupé alto, las cejas exageradas y la sombra de ojos reluciente y extravagante se conviritieron en sus señas de identidad.

Al margen de esta polémica, la película ha sido todo un éxito en taquilla.