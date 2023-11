Premios Goya 2024: cuándo es la gala, dónde se celebra y quiénes son los presentadores

La cuenta atrás para los Premios Goya 2024 ya está en marcha. Una vez conocida la lista completa de nominados de esta 38ª edición ya se pueden empezar a contar los días que faltan para la gran fiesta del cine español, que este próximo año resulta muy especial. Es la primera vez que la ceremonia se celebra en Valladolid y es también la primera vez que tiene lugar en una ciudad de Castilla y León.

La Academia del Cine anunció la sede de esta edición el pasado 30 de marzo cuando también compartió la ciudad donde se celebrará la gala de 2025. Será en Granada, lo que supone el regreso a Andalucía ya que las ceremonias de 2019 y 2023 fueron en Sevilla y las de 2020 y 2021, en Málaga.

¿Cuándo y dónde es la gala?

Los preparativos para los Goya 2024 ha empezado en el Recinto Ferial de Valladolid, donde tendrá lugar la celebración.

La ceremonia será el sábado 11 de febrero y lo previsible es que el horario sea el habitual de las ediciones anteriores. Siendo así, la alfombra roja arrancaría a las 18:30 y la ceremonia, a las 22:00 horas.

¿Quiénes son los presentadores de los Goya 2024?

Los Goya 2024 contarán con un trío de película como maestros de ceremonias. Los directores y productores Javier Ambrossi y Javier Calvo, Los Javis, y la cantante y actriz Ana Belén han sido elegidos como presentadores.

Es la primera vez de los tres, que se mostraron muy ilusionados en la rueda de prensa organizada en la Academia de Cine para anunciarlos como anfitriones.

“Lo hacemos desde el amor y el respeto a una profesión que se merece un homenaje cada año. Ojalá podamos transmitir eso”, apuntó Ambrossi. “De pequeño miraba la gala de los Goya y era un sueño formar parte de ello. He visto a Ana Belén de niño, sus películas… es una inspiración. Presentarla con una musa como ella es un sueño”, añadió Calvo.

"En esta profesión continuamente te estás tirando a la piscina. Este año tenemos una cosecha de cine español buenísima, con un discurso tan personal cada película… qué maravilla poder estar presentando eso”, apuntó la actriz.

La gala promete ser una gala muy diferente a la anterior, en la que no faltará el sello de Los Javis. “Nos cuesta mucho no involucrarnos cien por cien en todo lo que hacemos. Intentaremos volcar nuestra manera de pensar y lo que nos gusta”, aseguró Ambrossi, que sueña con darle un toque musical a la cita: “Estamos empezando a compartir ideas, hay muchas cosas que no sabemos todavía, pero no me gustaría terminar este sueño sin cantar los tres juntos”.

¿Quién es el ganador del Goya de Honor?

El desarrollo de la gala es un misterio como también la lista de ganadores. Habrá que esperar a febrero para despejar dudas, por ahora lo único que se sabe es el ganador del Goya de Honor.

El director de fotografía Juan Mariné recibe el cabezón "por su entera dedicación al cine durante más de ochenta años, sus esfuerzos en el trabajo de la conservación y la restauración y por representar, a través de su oficio, la importancia de la luz en la historia de nuestro cine", apuntó la Academia el día que anunció su nombre.

Otro de los misterios que queda aún por resolver es el nombre de los artistas que actuarán en la gala. En 2023 el cartel fue de lujo: se subieron al escenario Manuel Carrasco, Pablo López, Israel Fernández, Natalia Lafourcade, Guitarricadelafuente y Bely Basarte.