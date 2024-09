"Es preocupante": Jaime Lorente denuncia los comentarios homófobos que recibe

Jaime Lorente protagoniza Disco, Ibiza, Locomía, un drama biográfico dirigido por Kike Maíllo para Netflix que narra la historia del grupo de los años 80.

A raíz de interpretar a un personaje del colectivo LGTBIQ+, el actor ha querido hacer una denuncia pública sobre todos los comentarios homófobos que lleva recibiendo desde que se anunciara el filme.

"Vuelve a suceder. A mí, por desgracia, cada vez me sorprende menos pero me duele más", ha manifestado en un vídeo a través de sus redes sociales.

Lorente ha puesto entonces en contexto: "La última publicación de mi muro es una recopilación de besos de mi última película". En estos vídeos se le ve besando en la ficción a distintos chicos.

El efecto tan negativo que ha creado su publicación ha obligado al actor a denunciar "la cantidad de comentarios homófobos, violentos y desagradables es preocupante".

"Yo os deseo mucho amor a todos, que tengáis una vida feliz sin que nadie os odie u os juzgue por lo que sois", ha contestado educadamente Lorente.

Por último, el protagonista de La casa de papel ha instado a todos los haters a que se alejen de sus redes sociales: "Dejadme de seguir, me la suda completamente el rabo. Me da igual. Prefiero que no estéis en mi perfil".