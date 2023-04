¿Por qué no está Lolita en 'Tu cara me suena'?

Las emocionantes palabras de Lolita Flores a María Peláe tras imitar a Lola Flores en 'Tu Cara Me Suena' // Antena 3

Como cada viernes, llega un nuevo capítulo de Tu cara me suena. Los nueve concursantes deberán hacer frente a imitaciones tan arriesgadas como Cher, Manuel Turizo o Miley Cyrus, sin embargo, hay una importante ausencia de la que los espectadores se han dado cuenta rápidamente: Lolita no está.

El jurado, en esta gala, cuenta con los miembros habituales: Chenoa, Carlos Latre y Àngel Llàcer. Pero Lolita no se encuentra sentada en su silla y eso ha despertado las alarmas, aunque esta baja se debe a un motivo justificado. En su lugar, la persona escogida para sustituirla ha sido la cantante María del Monte.

El motivo de la baja es que la cantante pilló el covid durante el rodaje de Tu cara me suena, lo que la obligó a quedarse en su casa durante varias semanas y le hizo imposible poder acudir al plató a grabar.

En el mes de octubre, Lolita subió un post a Instagram en la que se le veía en un coche y escribió la siguiente frase: "Después de un COVID que he pasado 8 días en cama, y mi dedo roto, ya estoy mejor y me voy con @enriquetorresoficial a comer un cocido, que me aproveche, buen domingo".

Quién sustituye a Lolita en 'Tu cara me suena'

En su ausencia, ha sido María del Monte, la persona elegida para el jurado. La artista fue concursante durante la segunda temporada de este programa y quedó en cuarta posición.

No es la primera vez que le sucede esto. De hecho, el rodaje coincidió con el de la gala especial de Tu cara me suena por Reyes y en él tampoco pudo estar presente. En su lugar, fue Anabel Alonso la celebridad escogida para sustituirla en su ausencia.

No se sabe cuanto tiempo estuvo Lolita en su casa debido al coronavirus, sin embargo, ella contó en la rueda de prensa que le afectó durante varias semanas. Habrá que estar atentos a ver lo que pasa.