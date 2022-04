¿Por qué la Policía no arrestó a Will Smith en los Oscar tras el bofetón a Chris Rock?

Will Smith pierde los papeles y le pega un puñetazo a Chris Rock en los Oscar // Getty Images

La agresión de Will Smith a Chris Rock en los Premios Oscar ha sido uno de los temas más comentados de los últimos días. Sin embargo, muchos se preguntan por qué las autoridades no tomaron medidas tras el altercado.

Muchas son las incógnitas que permanecen sin resolver en la noche de los Premios Oscar tras el bofetón de Will Smith a Chris Rock. El pasado 27 de marzo, el actor estadounidense le propinó un tremendo golpe al cómico después de que este bromeara con la alopecia de su mujer, la actriz Jada Pinkett Smith.

Sin embargo, por el momento, el actor no ha tenido que hacer frente a ninguna consecuencia por esta agresión... aunque podría hacerlo pronto. Después de lo visto en las cámaras, han trascendido muchos detalles: desde la posible relación extramatrimonial de Jada y Rock, hasta la reacción de la esposa de Smith tras el bofetón e incluso la petición de la Academia de Hollywood para que el actor abandonase el Teatro Dolby de Los Angeles, algo a lo que este se negó.

Ahora, lo último que ha salido a la luz sobre el altercado lo ha revelado el productor de la ceremonia, Will Packer: la Policía de Los Angeles estaba preparada para arrestar al actor tras el bofetón.

Will Smith gana el Oscar a Mejor actor por 'El método Williams' // Getty

La Policía, preparada para arrestar a Will Smith

Según ha revelado Packer en un adelanto de la entrevista para Good Morning America, tras la agresión, los agentes del Departamento de Policía de Los Angeles (LAPD) decidieron acercarse al Teatro Dolby para estar alerta en caso de que Chris Rock quisiera presentar cargos contra el actor.

En la entrevista, que se emitirá por completo este viernes, el productor ha explicado que los agentes llegaron a decirle al cómico agredido "vamos a por él. Estamos preparados, estamos preparados para arrestarle ahora. Puedes presentar cargos".

Chris Rock se negó a que arrestaran a Will Smith

Sin embargo, a pesar de la agresión, parece que Chris Rock decidió obviar el altercado, incluso negándose a presentar cargos contra Smith, impidiendo así que el actor fuera arrestado. Así lo explicaba Will Packer, que ha confesado que llegó a decirle al humorista "Rock, deja que terminen’”, aunque finalmente optó por dejar impune la agresión.

Estas declaraciones, además, contradicen las de la Academia de Hollywood, que en un comunicado aseguró que había pedido a Smith que abandonase la gala tras el incidente, aunque el intérprete de El príncipe de Bel-Air finalmente se negó. Esto constataría las informaciones de algunos de los empleados de la ceremonia, que afirmaron que nunca se llegó a proponer la salida del actor.

¿Qué pasará con Will Smith?

Aunque por el momento no está del todo claro lo que ocurrirá con Will Smith, parece que no todo volverá a ser como antes de la agresión.

Tras el altercado, la Academia de Hollywood le ha pedido al actor una declaración escrita sobre su conducta en la gala de los Óscar del pasado domingo. Una petición que debe cumplir en los próximos 15 días, antes de que la Academia "tome cualquier medida disciplinaria", entre las que se baraja "la suspensión, expulsión o cualquier otra sanción permitida en los estatutos".

Además, son muchos los que se han sumado a las críticas contra el actor y la Academia por la permisividad que se ha tenido con él. Así lo ha recordado Wanda Sykes, una de las presentadores de la ceremonia, que ha hablado sobre ello en el programa de Ellen DeGeneres.

"Asaltas a alguien, te escoltan fuera del edificio y eso es todo. Pero que lo dejaran continuar... pensé que era asqueroso", explicó Sykes, que también cree que dejar que Smith aceptara el Oscar mandó "el mensaje incorrecto" a los espectadores.