¿Qué ha sido de Jaime Bores? Su nueva vida 10 años después de dejar la televisión

Jaime Bores fue uno de los presentadores más conocidos de los 90. El joven rubio que todas las madre querían como yerno debutó en televisión en 1992 y desapareció de la pantalla en 2012. Desde entonces nada se ha vuelto a saber de él. ¿Qué hace ahora Jaime Bores?

El periódico ABC ha conseguido responder esta pregunta tras localizar al presentador, desaparecido desde hace 10 años.

"Me fui porque quería volver a ser anónimo y sigo en la misma línea. No me apetece tener que estar dando explicaciones públicamente", dice Bores, que ya peina canas y, según asegura el diario, ha perdido su aspecto angelical. Elexpresentador vive ahora a caballo entre Madrid y Asturias.

"Ahora soy un madurito atractivo, tengo el pelo gris y mi apariencia no es la misma que la gente recuerda", dice el presentador, que asegura que no entiende el interés que aún despierta: "No considero que mi vida tenga tanta importancia, ni tengo relevancia ni la busco, es una vida tan lejana que parece de otra persona".

El nuevo trabajo de Jaime Bores

Su vida ya no tiene nada que ver con el periodismo. Jaime Bores, de 53 años, ha dado un salto profesional y ahora se dedica al mundo de la hostelería, aunque no aclara en qué rama.

El porqué de su salida de televisión lo explica con las ganas de anonimato y asegura que no tuvo nada que ver con lo que ocurrió en la gala de Miss España 2000, cuando salió coronada Helen Lindes.

"Se ha repetido sin cesar que fue la causa de mi salida de televisión, que ese percance provocó el final de mi carrera, pero nada de eso es cierto, me molesta que se mienta", insiste el presentador en la entrevista, en la que explica también lo ocurrido.

Jaime Bores abrió el sobre con el nombre de las ganadores y vio algo raro. "Leí el nombre que aparecía en la tarjeta pero me di cuenta de que no podía ser y me dirigí automáticamente a Ansón, que era el presidente del jurado, para que revisara el veredicto", explica.

Lo que ocurrió fue un baile de nombres. Según se explicó, al escribir la decisión del jurado en el documento oficial, se cambiaron de orden los nombres de las tres ganadoras, lo que hizo que inicialmente se diese a Helen Lindes como segunda dama de honor. Fue la ganadora de la edición.