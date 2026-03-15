Qué ha sido de Karla Sofía Gascón tras su polémica: ¿sigue actuando?

Después de la polémica con sus tuits antiguos en los que compartía comentarios racistas, violentos o conspiranoicos, Karla Sofía Gascón sufrió una caída en picado tan rápida como su ascenso a la fama. En aquel momento, parecía que su carrera estaba perdida, pero... ¿Se ha ganado una segunda oportunidad?

Todo artista sabe que la fama es caprichosa: un día estás arriba y al otro abajo, y así en una espiral que nunca acaba hasta que la audiencia te pone en el lugar.

Esto lo sabe bien Karla Sofía Gascón, quien entre 2024 y 2025 experimentó una subida asombrosa de notoriedad por su papel protagonista en Emilia Pérezy poco después cayó en picado, viéndose su carrera amenazada con desaparecer de la escena audiovisual para siempre.

Y es que la nominada a un Goya por esta película se vio envuelta en una polémica al hacerse virales sus tuits antiguos en los que hacía comentarios ofensivos sobre los musulmanes, calificaba a George Floyd de "drogata estafador", indicaba que la vacuna contra el COVID-19 llevaba "un chip" o atacaba a algunas compañeras de profesión.

A raíz de ello, tuvo que salir a pedir disculpas, desligándose completamente de la persona que fue, pero no fue suficiente. Los usuarios en Internet se volvieron contra ella, Netflix y el director la apartaron de la promoción de Emilia Pérez y fue criticada por compañeros de profesión.

Al parecer, estaba acabada profesionalmente, aunque no tanto como se creía.

Su retorno a las galas

A pesar de que esta polémica le valió perder su nominación a Mejor Actriz Protagonista para la 97.ª edición de los Premios Óscar —siendo además la primera mujer trans nominada en esta categoría—, las opiniones de varios artistas como C. Tangana o Juan Antonio Bayona ayudaron a rebajar el linchamiento público y a aceptar el arrepentimiento de Karla Sofía.

Gracias a ello, a principios de 2025 se anunció que la actriz sería invitada a los Premios César y a los Premios Oscar y que Netflix seguiría financiando sus apariciones.

Además, en marzo de ese año recibió el premio de la Unión de Actores y Actrices de España a Mejor Actriz en Producción Internacional por Emila Pérez

Este año, hemos podido verla en los Premios Goya, ganando de nuevo gran atención mediática.

¿Ha seguido actuando?

En cuanto a sus trabajos posteriores como actriz, lo cierto es que tan solo se la ha visto en la película italiana Uomini e altri inconvenienti (2025), pero se sabe que ha estado trabajando últimamente en varios proyectos.

Entre ellos, aparecerá este 2026 en la comedia italiana Scuola di seduzione y un wéstern bajo el título Trinidad, donde ha trabajado con Paz Vega.

Su opinión sobre Timothée Chalamet

Pero Karla Sofía Gascón no sabe quedarse fuera de las polémicas y recientemente quiso hablar sobre la polémica que rodea a Timothée Chalametcon el ballet y la ópera.

La actriz ha compartido un meme en sus redes sociales donde comparaba el linchamiento que está viviendo el actor de Marty Supreme con lo experimentado por ella.

"Hola, Karla, ¿tú crees que me dejarán pasar por la alfombra roja de los Oscar?", podía leerse junto a una foto de Chalamet. A ello, ella respondía: "¿Eres una mujer trans? Entonces no te preocupes por eso".

"Además, me encantan las zapatillas de ballet y he visto El Fantasma de la Ópera diez veces. No sé si eso cuenta para algo. Mucha suerte con los premios", continuaba de forma sarcástica.

Evidentemente, la situación entre ambos actores es muy distinta, pero lo cierto es que todas estas polémicas nos plantean varias preguntas que debemos hacernos como sociedad: ¿Estamos capacitados para escuchar y perdonar o preferimos sumarnos al linchamiento para no ser nosotros los señalados?