¿Quién es Amaia Aberasturi? Conoce a la actriz de 24 años protagonista de 'La edad de la ira'

La carta de presentación de la actriz Amaia Aberasturi debería decir extratímida. Lo es hasta el punto de que de pequeña le daba vergüenza pedir agua en un bar.

La joven de 24 años asegura que la interpretación le ha ayudado a superar esa timidez. "Fuera del escenario siempre me sentía muy pequeñita, juzgada. No me atrevía a ser yo misma, pero al subirme a él me hacía grande. Era mi oasis, era libre para hacer lo que quisiera", contó el pasado diciembre en una entrevista a S Moda.

Ese oasis le llevó en 2021 a la gran pantalla con Akelarre, película por la que obtuvo la nominación al Goya a Mejor interpretación femenina de reparto.

Ahora la actriz presenta la serie La edad de la ira de Atresmedia Premium. Basada en la novela de Nando López, la producción presenta un retrato sobre las complejidades sociales de la adolescencia que apunta a convertirse en uno de los grandes estrenos de 2022.

Una abuela poco fan de los botellones

A punto de cumplir 25 años (nació el 28 de abril de 1997), Amaia dice que ahora está en la edad del disfrute.

"Te encuentras a ti misma, es un momento de paz y lo estoy disfrutando. La adolescencia es una edad de confusión, no entiendes nada porque no eres ni un niño ni un adulto", contó en S Moda, donde aseguró que para disfrutar no tiene que salir de fiesta.

Amaia se define , literalmente, como una abuela. “Nunca me han gustado ni los botellones ni las fiestas ni las discotecas. Soy una abuela, aunque en la industria hay más gente como yo de lo que parece… “, añade la joven, aficionada al baile —dice que le da tranquilidad— y a los caballos.

El plan B de Amaia Aberasturi

Bailar era el sueño de Amaia Aberasturi. Quería entrar en Fama, ¡a bailar! cuando el cine se cruzó en su camino.

"A los 12 años decidí que quería ser actriz. Tuve la suerte de protagonizar una película y ahí dije: 'Esto me encanta, yo quiero ser actriz’. Aunque siempre he tenido muy claro que me gustaría tener una segunda opción en caso de que esto no me fuera bien”, contó la actriz en una entrevista en La Razón. Su plan B lo encontró en la universidad. "Estudié Educación Infantil y Educación Primaria".

Aquella primera película fue Los castigadores (Zigortzaileak) y le dejó un gran recuerdo. “Fue increíble. Me sentía libre y feliz. Ahí ya dije: 'Oye, esto es lo mío'. Una película sobre el bullying donde yo era la prota, pero vamos, que fue una casualidad porque yo quería bailar e ir a Fama, ¡A bailar!”, dice al recordar la cinta.

Obligada a venirse a Madrid

Amaia Aberasturi tiene su residencia en Madrid. Natural de Gautéguiz de Arteaga (Bizkaia), supo que tenía que trasladarse a Madrid para dedicarse a la actuación. “La norma en casa era 'Cuando tengas 18, te vas a Madrid y haces lo que quieras', cuenta sobre su traslado a la capital.

A su pueblo, un municipio de apenas 900 habitantes, vuelve cuando requiere reconectar consigo misma y con la naturaleza. “Ahora mismo estoy en casa con mi pareja, mis perros y mi caballo, sin hacer absolutamente nada”, contó en S Moda.

¿Un sitio al que ir de su pueblo? “El bar de mis padres, el Egala”, asegura la actriz. “Las tortillas de patata son la especialidad de mi madre. Están muy buenas y tienen mucha fama. Yo voy todas las mañanas a por mi pintxo de tortilla”.