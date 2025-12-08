¿Quién ha ganado la final de 'Drag Race España 5'? Así ha sido su último look
Laca Udilla, Margarita Kalifata, Niz y Satín Greco se han enfrentado a una gran final con noche de pijamas incluida junto a Supremme de Luxe. Y solo una de ellas se ha alzado con la corona.
Drag Race España ha puesto punto final a su quinta edición con una última gala apoteósica.
Tras 10 semanas de retos, pasarelas, pruebas de interpretación y momentos de diversión, el jurado del programa ha coronado a la quinta superestrella drag española, ganadora de 50.000 euros.
Y ella es Satín Greco, quien ha superado con creces los intensos retos de costura, interpretación, canto y comedia de todo su paso por el programa.
Una final emotiva y talentosa
Laca Udilla, Margarita Kalifata, Niz y Satín Greco lucharon con uñas y dientes por ser la nueva 'superestrella drag española', en una noche de pijamas junto a Supremme de Luxe. Todo ello mientras en la pasarela principal se pudo ver el videoclip de la canción original de la temporada: BYPASS, antes de enfrentarse a una batalla de lipsyncs por la corona.
La categoría fue 'mi mejor look drag', y fue Satín Greco quien se llevó la corona y el mayor premio de la historia del formato en España.
El look de la ganadora
La andaluza conquistó a Ana Locking, Javier Calvo y Javier Ambrossi, junto a la presentadora Supremme de Luxe. Enfrentándose en el duelo final contra Margarita Kalifata con "el arte español y las grandes folclóricas: Lola Flores, Rocío Jurado o Lina Morgan" como inspiración personal para ella.
Muy agradecida por haberse alzado como la ganadora de la gran carrera, la autodenominada "madre" de esta quinta temporada compartió lo que significa para ella esta victoria: "Drag Race España lo es todo. Te hace creer en ti misma como artista y como persona".