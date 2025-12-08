¿Quién ha ganado la final de 'Drag Race España 5'? Así ha sido su último look

Laca Udilla, Margarita Kalifata, Niz y Satín Greco se han enfrentado a una gran final con noche de pijamas incluida junto a Supremme de Luxe. Y solo una de ellas se ha alzado con la corona.

Drag Race España ha puesto punto final a su quinta edición con una última gala apoteósica.

Tras 10 semanas de retos, pasarelas, pruebas de interpretación y momentos de diversión, el jurado del programa ha coronado a la quinta superestrella drag española, ganadora de 50.000 euros.

Y ella es Satín Greco, quien ha superado con creces los intensos retos de costura, interpretación, canto y comedia de todo su paso por el programa.

Satín Greco, ganadora de 'Drag Race España' | ATRESMEDIA

Una final emotiva y talentosa

Laca Udilla, Margarita Kalifata, Niz y Satín Greco lucharon con uñas y dientes por ser la nueva 'superestrella drag española', en una noche de pijamas junto a Supremme de Luxe. Todo ello mientras en la pasarela principal se pudo ver el videoclip de la canción original de la temporada: BYPASS, antes de enfrentarse a una batalla de lipsyncs por la corona.

La categoría fue 'mi mejor look drag', y fue Satín Greco quien se llevó la corona y el mayor premio de la historia del formato en España.

El look de la ganadora

La andaluza conquistó a Ana Locking, Javier Calvo y Javier Ambrossi, junto a la presentadora Supremme de Luxe. Enfrentándose en el duelo final contra Margarita Kalifata con "el arte español y las grandes folclóricas: Lola Flores, Rocío Jurado o Lina Morgan" como inspiración personal para ella.

Satín Greco en 'Drag Race España' | ATRESMEDIA

Muy agradecida por haberse alzado como la ganadora de la gran carrera, la autodenominada "madre" de esta quinta temporada compartió lo que significa para ella esta victoria: "Drag Race España lo es todo. Te hace creer en ti misma como artista y como persona".