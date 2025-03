¿Quién ganó ayer 'El Desafío 5'? Así está la clasificación tras la Gala 9

El Desafío 5 se acerca a su primera semifinal tras puntuar las pruebas de su novena gala: el funambulismo extremo de Feliciano López, la maniobra letal de Lola Lolita, el puente entre Victoria de Marichalar y Manuel Díaz 'El Cordobés'...

Susi Caramelo y Gotzon Mantuliz, líderes de la Gala 9

Al final de la Gala 9, el jurado ha desvelado sus puntuaciones hasta dejar a sus dos favoritos: Susi Caramelo y Gotzon Mantuliz, que se han enfrentado a la danza vertical y al billar extremo, respectivamente.

Entre los dos, Juan del Val y Santiago Segura se han decantado finalmente por Susi al otorgarle la máxima puntuación, el diez, mientras Pilar Rubio solo le ha concedido cuatro puntos. En cambio, Gotzon ha recibido el diez de Pilar y los dos sietes de Juan y Santiago. "Había un empate [a 24]. Se hubiese resuelto teniendo que elegir de nuevo, pero no ha ocurrido eso porque Pilar, antes de saber las puntuaciones, le ha dado cinco puntos más a Susi Caramelo", ha dicho Roberto Leal para explicar la victoria de la cómica con 29 puntos.

Susi Caramelo en la Gala 9 de 'El Desafío 5' | Atresmedia

El premio económico, otorgado por la Tarjeta Ayuda Banco Santander, ha ido a parar a Vida con Perros: "Siempre que paso por el centro de Madrid, me encuentro a los voluntarios con los perritos. Hace poco quise adoptar a uno, pero me dijeron que tenía que adoptar también al amigo, y yo no puedo tener ya tres perros. Total, que esto va para vosotros y que no me pidáis más dinero cuando me veáis por Sol", ha bromeado Susi Caramelo.

Clasificación de la Gala 9 de 'El Desafío 5'

1. Susi Caramelo - 29 puntos

2. Gotzon Mantuliz - 24

3. Victoria de Marichalar - 18

4. Feliciano López - 17

5. Lola Lolita - 12

6. Genoveva Casanova - 9

7. Roberto Brasero - 7

8. Manuel Díaz 'El Cordobés' - 3

Clasificación general de 'El Desafío 5' tras la Gala 9

Los tres primeros puestos de la clasificación general siguen igual después de los resultados de la Gala 9 con Gotzon Mantuliz a la cabeza, seguido de Victoria de Marichalar y Manuel Díaz 'El Cordobés'. Genoveva Casanova se mantiene en el último lugar, mientras Susi Caramelo consigue escalar una posición con su victoria hasta el cuarto puesto. Lola Lolita sube también un escalón, mientras Roberto Brasero baja dos hasta el sexto lugar.

1. Gotzon Mantuliz - 180 puntos

2. Victoria de Marichalar - 164

3. Manuel Díaz 'El Cordobés' - 137

4. Susi Caramelo - 135

5. Lola Lolita - 117

6. Roberto Brasero - 115

7. Feliciano López - 113

8. Genoveva Casanova - 105

¿Qué retos afrontarán en la primera semifinal de 'El Desafío 5'?