Roberto Brasero explica por qué sus hijos ya no le preguntan qué tiempo va a hacer

El Día Mundial del Hombre del Tiempo ha traído a Roberto Brasero a Cuerpos especiales. El presentador de Antena 3 se ha venido al estudio para darle una sorpresa a Eva Soriano y Nacho García, que se han llevado un alegrón al verlo entrar por la puerta.

Lo primero ha sido felicitarlo y lo siguiente saber cómo se llevan los hombres del tiempo de España. "Tenemos buen rollo, tenemos buena sintonía. Podemos decir que se crea un buen clima entre nosotros", ha dicho haciendo gala de su sentido del humor.

La historia de Roberto Brasero como meteorólogo nació de casualidad. "Empezó sin querer. Es algo que puedo confesar y no me avergüenza decirlo", ha explicado citando a Elena Pérez, quien fue directora de informativos de Telemadrid cuando Brasero trabajaba en la cadena.

"Yo no solo hacía de hombre del tiempo, hacía un montón de cosas, de periodismo, de reportajes...", ha seguido contando sobre su carrera en el canal autonómico. "Un día [Elena] me dijo: 'Ven aquí, Roberto. Tú que presentas de esta manera quiero que presentes el tiempo'. A mí me dio aquel bajón de decir... ¡¿Cómo?! Creía que me llamaban para otra cosa", ha confesado. "Porque pensaba, ¿cómo voy a hacer yo el tiempo si a mí me gusta hacer un montón de cosas? Y me dijo. 'No, tú hazlo a tu manera, desde un punto de vista periodístico, incorpora la actualidad y como te salga'... Y con rigor porque para eso tuve que ir al Instituto Nacional de Meteorología, ahora AEMET, y formarme en unos cursos para comunicadores".

El presentador también ha contado cómo se da el tiempo sin cue/pronter. "Sí tienes el tiempo puesto detrás pero en un mapa, tú interpretas los pictogramas de un mapa que previamente has hecho", ha contado Brasero, que trabaja con un equipo de meteorólogos y grafistas que hacen ese trabajo. "Nosotros leemos el mapa. Además es un error tener cue porque si lo escribes y te giras para señalar, a lo mejor improvisas algo y el compañero del cue está esperando a que vuelvas a leer lo que tiene ahí eso ya lo has dicho".

Los hijos de Brasero ya no le preguntan por el tiempo

Donde no da el tiempo Roberto Brasero es en su casa. Sus hijos ya han decidido no preguntarle si va a llover.

"Antes me preguntaban para que les dijera algo y les acababa haciendo el programa del tiempo en directo. Les hacía toda una tesis de por qué iba a llover y ya no me preguntan", ha contado entre risas el presentador, que ha aprovechado la entrevista para poner en valor la labor del la Agencia Estatal de Meteorología.

"La AEMET tiene unos pronósticos muy fiables. Y aquí rompo una lanza en favor de la AEMET que ha sido muchas veces criticada injustamente y vilipendiada. Hacen un trabajo... Ahí hay unos profesionales con vocación de servicio público. Además en las previsiones hay una parte que no entendemos que es la parte que no se cumple, si se cumplieran siempre esto no tendría ningún misterio. Ni con la IA lo lograríamos", ha insistido Brasero. "Siempre hay una posibilidad de que no se cumpla, es un ingrediente más esa parte de incertidumbre".

El viernes va a hacer mucho más frío

Con Roberto Brasero en el estudio, Eva y Nacho han aprovechado para aprender un poco más de meteorología y han querido saber qué es una isobara. "Son las líneas que unen puntos con la misma presión. Son las líneas que salen en el mapa y que ahora ya no uso", ha explicado el presentador.

"Yo al final prefiero decir 'va a llover', 'no va a llover', en lugar de explicarte con la isobara, pero a veces es necesario. Este viernes, por ejemplo, va a llegar una masa de aire frío del Ártico y entonces las isobaras te explican muy bien cómo vienen porque el anticiclón se coloca en un sitio, la borrasca en otro... crean un pasillo y por tanto, el viernes va a hacer mucho más frío. Si ahora hace frío, el viernes va a ser de cagarse".

La entrevista, que ha terminado con un juego, ha servido también para saber por qué se usan nombres sensacionalistas para anunciar fenómenos meteorológicos. "Hay nombres que salen y tienen su explicación técnica como ciclogénesis explosiva y hay otras que vienen más del mundo periodístico como bestia del este", ha aclarado para luego explica por qué se ciclogénesis explosiva tiene una base científica: "Ciclón es una borrasca, génesis del ciclón es como se genera la borrasca, si se genera de manera explosiva es que se va a generar mucho más rápido que una borrasca normal", ha concluido.