Eduardo Navarrete llega al límite con su apnea en 'El Desafío': "Es la peor sensación de mi vida"

"Esta semana me ha tocado autoasfixiarme a mí mismo", dijo Eduardo Navarrete durante los ensayos de la apnea. El diseñador de moda ha sido el encargado de zambullirse en la pecera de El Desafío en la tercera gala, y lo cierto es que ha sido una semana difícil para él.

Al quitarse el tubo y empezar a contar el tiempo, Navarrete ha empezado a negar con la cabeza. "Has llenado un poquito de más, por eso estás incómodo", ha dicho Juandi Alcázar. A partir del minuto 1:13, el concursante ha empezado a ponerse nervioso y a darle golpes a la pecera. "Puedes 10 segundos perfectamente. Aguántamelos", le ha animado el coach.

"Es una situación muy fea, no te lo puedes ni imaginar"

Al final, Eduardo Navarrete ha aguantado 1:32 segundo debajo del agua. "Has superado tu propia marca", le ha dicho Roberto Leal. Tras rechazar ponerse el albornoz, el diseñador ha reflexionado sobre su experiencia: "Esta es la peor sensación que he tenido en toda mi vida. Es horrible. Es una situación muy fea, no te lo puedes ni imaginar".

El jurado le ha otorgado 8 puntos, por lo que Navarrete ha quedado el sexto clasificado en la tercera gala. En cuanto a la clasificación general, sigue ocupando el último puesto.

Últimos puestos del ranking de apnea en 'El Desafío'