TERCERA GALA

Eduardo Navarrete llega al límite con su apnea en 'El Desafío': "Es la peor sensación de mi vida"

A Eduardo Navarrete le ha tocado enfrentarse a la apnea en la tercera gala de El Desafío 6, y el diseñador de moda ha mostrado su malestar físico tras superar el minuto y medio.

Así está la clasificación tras la Gala 3

Ranking de apnea con todos los concursantes de 'El Desafío'

La apnea de Eduardo Navarrete en 'El Desafío 6'
La apnea de Eduardo Navarrete en 'El Desafío 6' | Atresmedia

Madrid24/01/2026 09:51

"Esta semana me ha tocado autoasfixiarme a mí mismo", dijo Eduardo Navarrete durante los ensayos de la apnea. El diseñador de moda ha sido el encargado de zambullirse en la pecera de El Desafío en la tercera gala, y lo cierto es que ha sido una semana difícil para él.

Al quitarse el tubo y empezar a contar el tiempo, Navarrete ha empezado a negar con la cabeza. "Has llenado un poquito de más, por eso estás incómodo", ha dicho Juandi Alcázar. A partir del minuto 1:13, el concursante ha empezado a ponerse nervioso y a darle golpes a la pecera. "Puedes 10 segundos perfectamente. Aguántamelos", le ha animado el coach.

"Es una situación muy fea, no te lo puedes ni imaginar"

Al final, Eduardo Navarrete ha aguantado 1:32 segundo debajo del agua. "Has superado tu propia marca", le ha dicho Roberto Leal. Tras rechazar ponerse el albornoz, el diseñador ha reflexionado sobre su experiencia: "Esta es la peor sensación que he tenido en toda mi vida. Es horrible. Es una situación muy fea, no te lo puedes ni imaginar".

Eduardo Navarrete se hunde al llegar al 1:32 minutos en la apnea de El Desafío

El jurado le ha otorgado 8 puntos, por lo que Navarrete ha quedado el sexto clasificado en la tercera gala. En cuanto a la clasificación general, sigue ocupando el último puesto.

Últimos puestos del ranking de apnea en 'El Desafío'

  • Lorena Castell - 1:52 minutos - El Desafío 2
  • Victoria de Marichalar - 1:38 minutos - El Desafío 5
  • Adrián Lastra - 1:34 minutos - El Desafío 4
  • Eduardo Navarrete - 1:32 minutos - El Desafío 6
  • David Bustamante - 1:30 minutos - El Desafío 1
  • Mónica Cruz - 1:13 minutos - E Desafío 4
  • Marta Díaz - 1:11 minutos - El Desafío 4
  • El Monaguillo - 1:06 minutos (segunda oportunidad) - El Desafío 2
  • Ágatha Ruiz de la Prada - 58 segundos - El Desafío 1
  • María Pombo - 52 segundos - El Desafío 2