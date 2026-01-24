Eduardo Navarrete llega al límite con su apnea en 'El Desafío': "Es la peor sensación de mi vida"
A Eduardo Navarrete le ha tocado enfrentarse a la apnea en la tercera gala de El Desafío 6, y el diseñador de moda ha mostrado su malestar físico tras superar el minuto y medio.
Así está la clasificación tras la Gala 3
"Esta semana me ha tocado autoasfixiarme a mí mismo", dijo Eduardo Navarrete durante los ensayos de la apnea. El diseñador de moda ha sido el encargado de zambullirse en la pecera de El Desafío en la tercera gala, y lo cierto es que ha sido una semana difícil para él.
Al quitarse el tubo y empezar a contar el tiempo, Navarrete ha empezado a negar con la cabeza. "Has llenado un poquito de más, por eso estás incómodo", ha dicho Juandi Alcázar. A partir del minuto 1:13, el concursante ha empezado a ponerse nervioso y a darle golpes a la pecera. "Puedes 10 segundos perfectamente. Aguántamelos", le ha animado el coach.
"Es una situación muy fea, no te lo puedes ni imaginar"
Al final, Eduardo Navarrete ha aguantado 1:32 segundo debajo del agua. "Has superado tu propia marca", le ha dicho Roberto Leal. Tras rechazar ponerse el albornoz, el diseñador ha reflexionado sobre su experiencia: "Esta es la peor sensación que he tenido en toda mi vida. Es horrible. Es una situación muy fea, no te lo puedes ni imaginar".
El jurado le ha otorgado 8 puntos, por lo que Navarrete ha quedado el sexto clasificado en la tercera gala. En cuanto a la clasificación general, sigue ocupando el último puesto.
Últimos puestos del ranking de apnea en 'El Desafío'
- Lorena Castell - 1:52 minutos - El Desafío 2
- Victoria de Marichalar - 1:38 minutos - El Desafío 5
- Adrián Lastra - 1:34 minutos - El Desafío 4
- Eduardo Navarrete - 1:32 minutos - El Desafío 6
- David Bustamante - 1:30 minutos - El Desafío 1
- Mónica Cruz - 1:13 minutos - E Desafío 4
- Marta Díaz - 1:11 minutos - El Desafío 4
- El Monaguillo - 1:06 minutos (segunda oportunidad) - El Desafío 2
- Ágatha Ruiz de la Prada - 58 segundos - El Desafío 1
- María Pombo - 52 segundos - El Desafío 2