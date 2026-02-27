Estos serán los concursantes de 'El Desafío 7', la próxima edición del programa

Roberto Leal en la presentación de 'El Desafío 7' | Gtres

El Desafío está siendo todo un éxito en su sexta edición con la presencia de concursantes como Eva Soriano, presentadora del antimorning show Cuerpos Especiales de Europa FM.

Tanto es así que ya ha comenzado la producción de la séptima edición del concurso presentado por Roberto Leal y ya se ha anunciado el casting de celebrities que afrontarán un nuevo reto cada semana.

Entre los concursantes, encontramos a Melody, la artista que representó a España en Eurovisión en 2025 con Esa Diva. Junto a ella estarán Lara Álvarez, Miguel Ángel Muñoz, Joan Capdevila, Violeta Mangriñán, Raúl Gómez, Amelia Bono y Canco Rodríguez.

Si no sabes quiénes son todos, en Europa FM te lo contamos:

Lara Álvarez

Lara Álvarez en una evento | Getty Images

La periodista y presentadora asturiana Lara Álvarez (39 años) se ha consolidado como uno de los rostros habituales del entretenimiento en televisión en España. Ha estado al frente de formatos de entretenimiento y ha trabajado como reportera en distintos programas deportivos y de actualidad.

Miguel Ángel Muñoz

Miguel Ángel Mñoz asistiendo a unos premios | Gtres

Miguel Ángel Muñoz (42 años) es un actor madrileño que alcanzó gran popularidad por su participación en Un paso adelante, Al salir de clase o Amar es para siempre. Además de su trayectoria en cine, series y teatro, ha participado en programas de televisión como Pekin Express, presentando la edición de 2024.

Melody

Melody en 'El Hormiguero' | Gtres

Desde muy joven, Melody (35 años) se convirtió en un fenómeno musical gracias al éxito El baile del gorila en 2001. Tras aquel debut precoz, ha mantenido su carrera en el pop y la música latina, llegando a participar en el Festival de la Canción de Eurovisión 2025 con Esa Diva.

Joan Capdevila

Joan Capdevila en la Copa Davis | Gtres

Campeón del mundo con España en 2010, Joan Capdevila (47 años) es un exfutbolista que jugaba como lateral izquierdo en equipos como el Atlético de Madrid. Desarrolló gran parte de su carrera en clubes como Deportivo de La Coruña y Villarreal, además de formar parte de la histórica selección que ganó el Mundial de Sudáfrica.

Violeta Mangriñán

Violeta Mangriñán asistiendo a un evento | Gtres

Violeta Mangriñán (31 años) saltó a la fama como participante de Mujeres y Hombres y Viceversa. Con el tiempo se ha convertido en influencer y empresaria, centrándose en proyectos de moda, belleza y estilo de vida en redes sociales.

Raúl Gómez

Raúl Gómez en un festival | Gtres

Con un perfil muy vinculado al deporte y la televisión, Raúl Gómez (47 años) es un presentador y reportero conocido por programas como Caiga quien caiga y actualmente es colaborador del programa Lo mejor que te puede pasar de Melodía FM . También destaca por afrontar retos deportivos exigentes, como maratones y carreras de larga distancia.

Amelia Bono

Amelia Bono en un photocall | Gtres

Amelia Bono (44 años) es una empresaria e influencer que centra su contenido en el lifestyle. Hija del político José Bono, ha desarrollado su carrera en el ámbito de la moda y la comunicación digital.

Canco Rodríguez

Canco Rodríguez en una premier | Getty Images

Reconocido por su vis cómica, Canco Rodríguez (48 años) es un actor que ganó popularidad a raíz de su papel en la serie Aída. Además de televisión, ha trabajado en cine y teatro, consolidando una trayectoria ligada principalmente a la comedia.