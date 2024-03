¿Quién es Juandi Alcázar? Conoce al instructor de apnea de 'El Desafío'

El Desafío se ha convertido en uno de los programas de televisión más populares, especialmente por su gran variedad de pruebas a las que deben enfrentarse los concursantes. Sin embargo, hay una que nunca cambia y podríamos decir que es la seña de identidad: la apnea.

Edición tras edición, los 32 celebrities que han pisado el plató de Antena 3 han debido hacer de tripas corazón e intentar aguantar lo máximo posible bajo del agua, un reto que habría sido imposible sin la ayuda del instructor Juandi Alcázar.

Así es la técnica de Juandi Alcázar

El trabajo de Juandi Alcázar en El Desafío va mucho más allá de ayudar a que los celebrities aguanten el máximo tiempo posible debajo del agua. Con sus indicaciones previas, pretende que los concursantes sean capaces de controlar su cuerpo y su mente una vez llega la hora de grabar el programa y enfrentarse a la prueba.

Actúa como un coach y su labor es tranquilizarles y ayudarles a que sepan actuar frente a cualquier imprevisto que pueda surgir bajo el agua. Aunque siempre está en un segundo plano, Juandi no se separa de los concursantes ni un segundo mientras realizan la prueba.

Eso sí, reconoce que no le gusta ser el centro de atención. "Me da un poco de vergüenza eso de verme en pantalla, pero me encanta que se está dando visibilidad a un deporte que me apasiona", dijo en una entrevista con el digital Alcorcón Hoy.

"Meterte en esa urna de cristal, con toda España mirando, a hacer algo que está en las antípodas de tu zona de confort, no es nada nada fácil. Por eso hay tanta felicidad cuando sale bien", escribió en sus redes sociales sobre la dificultad del reto.

Preguntado por los famosos que más le han sorprendido por su dedicación, el instructor asegura que Norma Duval es la que más evolucionó. "Norma Duval me sorprendió mucho, por la evolución que tuvo en los entrenamientos y su voluntad de conseguir su objetivo. Le daba igual su edad, o el haber pasado un Covid-19 complicado. Pero cada una de las personas que ha pasado por esta prueba tiene su historia de superación, ha dado lo mejor de sí, se ha enfrentado a sus miedos y ha vivido intensamente el reto", contó al medio citado anteriormente.

Antes de trabajar con los famosos de El Desafío, Juandi fue el encargado de preparar a Pilar Rubio para sus retos de apnea en El Hormiguero.

Los otros trabajos de Juandi

Además de estos trabajos para televisión, Juandi Alcázar trabaja como instructor de buceo del espacio comercial X-Madrid de Alcorcón, unas instalaciones en las que aprovecha para practicar con los celebrities.

El agua es su medio natural y si damos un repaso a su cuenta de Instagram, encontramos un sinfín de imágenes buceando en piscinas profundísimas, pero también bajo el mar, donde ha visto tiburones y tortugas de cerca.

Tal es su pasión por los deportes acuáticos y la enseñanza que incluso impartió un taller de "yoga y apnea" en el que enseñaba a sus alumnos las mejores técnicas para aguantar la respiración.