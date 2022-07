Lorena García es la sustituta de Susanna Griso en Espejo Público.

La periodista tomó el testigo de su compañera el pasado 4 de julio, varias semanas después de anunciarlo en Instagram.

"Vamos a por el verano! Nuestra Susanna Griso se va de merecidas vacaciones, pero en Espejo Público no cerramos la persiana. Feliz de estar un verano más con todos vosotros, y ya van cinco. Muy feliz”, escribió la periodista de 40 años.

¿Dónde has visto antes a Lorena García?

Nacida en Guadalajara (Castilla-La Mancha) en 1982, Lorena García es licenciada en Periodismo por la Universidad Carlos III de Madrid, donde estudió entre 2000 y 2004. Sus inicios fueron en la radio y en 2005 entró en la radiotelevisión pública manchega.

De agosto de 2015 a junio de 2020, la periodista ejerció como presentadora del informativo matinal de Antena 3 Noticias, Las Noticias de la mañana. De ahí pasó a Espejo Público, del que es copresentadora y ejerce de sustituta de Susanna Griso durante las vacaciones. Lo hizo por primera vez en la Semana Santa de 2018.

"Sustituir a Susanna siempre es un reto, siempre impone. En nuestra profesión jamás se puede perder el respeto, ni el nervio. Igual que cada informativo para mí es un desafío en sí mismo, imagínate cinco horas en directo, la responsabilidad es mucho mayor", decía la manchega en una entrevista para El Confidencial.

Camino de las dos décadas como profesional de los medios, García ha sido galardonada con una Antena de Plata en 2019 por su labor informativa en la categoría de televisión, medio que ha asegurado públicamente que “no dejaría por nada del mundo”.

Casada y madre de dos hijos

A pesar de ser un rostro conocido, Lorena siempre ha intentado mantener su vida privada al margen. No obstante, en sus redes sociales comparte alguna que otra instantánea con su marido Jorge, un miembro de las Fuerzas de Seguridad del Estado, que conoció porque era amigo de su hermano.

"Jorge iba con la peña de mi hermano, porque es dos años más joven que yo, y nos conocíamos de toda la vida porque su madre es también de mi pueblo. Hace nueve años, Jorge volvió a aparecer por la feria del pueblo… y desde entonces, hasta ahora, el juego del amor", contó la manchega a El Confidencial.

Finalmente, en 2015, la pareja contrajo matrimonio. Así lo celebró la periodista su cuarto aniversario:

Desde su unión, Jorge y Lorena han formado una bonita familia con dos hijos: Mario (2018) y Gabriela (2022). Del embarazo de la pequeña, informó por sorpresa a los espectadores del programa al hablar sobre las recomendaciones de vacunación frente al Covid-19 en mujeres embarazadas.

"¿Qué hacemos con las embarazadas? Eso se lo pregunto ya a nivel personal, porque estoy embarazada, y me pongo en la piel de todas las mejores que lo están dudando y el debate es duro", comentó de manera casual.

Un contundente zasca a un espectador que comentó su físico tras la maternidad

La trayectoria de Lorena García está marcada por la contundente respuesta que le dio a un seguidor del programa cuando volvió a trabajar tras el nacimiento de su primera hijo.

"¿Tan mal se te ha quedado el cuerpo que desde que has vuelto a los servicios informativos aún no te han sacado de cuerpo entero, como hacen siempre al inicio de cada informativo con todas tus compañeras?", escribió el seguidor en Twitter.

Lorena no lo dudó y respondió tajante a través de Instagram: "Tengo la tranquilidad de que mi físico no es el mejor de mis atributos para contar noticias". "En el informativo no enseñamos o escondemos el cuerpo en función de la talla que tenemos. Afortunadamente, se siguen criterios informativos y técnicos", prosiguió para, finalmente, agradecer a los espectadores que cuando ponen el informativo, ven "a una periodista contando noticias".

Las aficiones de Lorena García

García, que se define como una mamá fit, es una gran aficionada al atletismo y al crossfit. Su pasión por el deporte no tiene límites y hace unos años llegó a practicar deportes de más riesgo, como el barranquismo, el cual le hizo sufrir un grave accidente que le aplastó una vértebra.

"Tuve un accidente haciendo barranquismo, es verdad. Había ido varias veces a hacerlo, a Huesca, lo que recomiendo a los valientes, pero que sepan que tiene su riesgo. Estaba terminando el barranco, había ido todo bien y me lancé desde nueve metros sin pensarlo mucho… Hay que tener la cabeza muy fría, que es la que controla el cuerpo, flexioné un poquito las piernas y entré en el agua de culo… ¡Literal! Me aplasté una vértebra", contó en una entrevista.

Otra de las grandes pasiones de la comunicadora es viajar, lo que se puede comprobar en sus redes sociales, donde es habitual que publique imágenes de sus escapadas a Alemania, Grecia o, más recientemente, de sus últimas vacaciones a su pueblo.