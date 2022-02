Quién es Manu Ríos: el actor de Élite que triunfa como modelo y formó parte del grupo infantil Parchís

El joven, de 24 años, se ha convertido en uno de los actores del momento pero no solo la interpretación se le da bien. Tiene dotes de modelo y no descarta lanzarse al mundo de la música.

Con cerca de 10 millones de seguidores en Instagram, Manu Ríos se ha posicionado como una de las nuevas promesas del mundo del cine y la televisión. Su papel en la hiperconocida serie Élite le ha valido para crear una fiel comunidad de seguidores que cada vez tienen más ganas de encontrárselo en diferentes proyectos, ya sean como actor, como modelo o incluso como cantante.

De dónde es y cuántos años tiene

Manu Ríos nació en Calzada de Calatrava, un pueblo de Ciudad Real, en 1998. Tiene 24 años y este 2022 se convierte en el protagonista de La edad de la ira, una adaptación del libro homónimo que se podrá ver en Atresplayer Premium el próximo domingo 27 de febrero.

Manu Ríos, en 'La edad de la ira' // ATRESplayer PREMIUM

Empezó en la TV con solo 9 años: integrante de la resurrección de Parchís

Comenzó su carrera en el mundo del entretenimiento con tan solo 9 años, cuando participó en un programa de telerrealidad de Castilla-La Mancha. Estudió ballet clásico y danza urbana, y fue uno de los miembros de la banda musical infantil Parchís en su relanzamiento del año 2012, grupo con el que lanzó discos y realizó una gira por toda España.

También ha trabajado en ficciones como El chiringuito de Pepe o el musical Los Miserables, aunque sin duda su participación en la última temporada de Élite ha sido su trampolín definitivo.

Trabajos como modelo

No cabe duda de que su físico es el complemento perfecto para su personalidad arrolladora. Este atractivo le ha abierto las puertas del mundo del modelaje, ya que ha sido portada de varias revistas de moda.

También las marcas se lo rifan para convertirlo en imagen de sus productos, ya que el alcance que consigue en sus redes sociales no es poca broma.

Su pasión por la música

De pequeño, cuando empezaba a dar sus primeros pasos en el entretenimiento con 9 años, probó suerte publicando covers de canciones muy conocidas a Youtube. Al final la vida no le llevó por esos derroteros, pero no descarta grabar un single cuando sus proyectos audiovisuales se lo permitan. Eso sí, necesita tiempo para focalizarse y centrarse, ya que no le gusta esta encasillarse ni dividir su energía en diferentes proyectos.

En su cuenta de Instagram ha compartido algunas pinceladas de cómo suena su voz ahora que tiene 24 años. Con el piano de base le hemos escuchado cantar una versión semi acústica de La Noche de Anoche, de Rosalía y Bad Bunny.