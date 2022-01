Joaquín Reyes es Bad Bunny: "A mis bebés cuando salgo de gira las dejo tuteladas, por eso llamé a Mario Casas"

Lamento boricua. Así llama nuestro Bad Bunny particular (a.k.a Joaquín Reyes) a las voces que pone en sus canciones cuando empiezan. Unos "eeeee" o "aaaaa" que traen de cabeza a sus "babys". "Se ponen malitas", dice el cantante, que ya ha hecho de este grito su particular sistema de reproducción. "Creo que estoy ovulando", dice Maya Pixelskaya nada más escucharlo.

¿Por qué no pasará por España en su gira?

Lo cierto es que el público español está bastante disgustado con el "conejo malo" por no incluir España en ninguna de las paradas que hará su nueva gira mundial para 2022.

"Cogí el Risk y dije 'voy a ver por donde voy'. No me salió España en las tarjetas, así que me la he saltado. De todas maneras es un país pequeño, tampoco flipéis. He hecho mis números y no me renta muchísimo venir a España", cuenta Bunny, que revela que tiene "bilocalización". Por eso puede estar en Madrid y en Puerto Rico a la vez.

Mario Casas, en el spot de su gira mundial

Eso sí, pasar por España no pasará pero para anunciar el tour ha llamado a uno de los actores españoles más conocidos: el mismísimo Mario Casas, que no sabemos si será capaz de conquistar a Gabriela en ausencia del cantante. ¿Por qué ha querido contar con él para este anuncio tan original?

"Yo a mis bebés cuando me voy las dejo tuteladas. Con horarios, barandillas, su paguita para que se la gasten en Sephora, sus comiditas, sus tupper, sus tutores...", cuenta Bunny, que tiene muy claro que "las bebés no saben estar solas". ¿Y quién iba a ser el mejor tutor? Mario Casas, obvio.

El artista es por segundo año consecutivo el cantante más escuchado de Spotify. Haga lo que haga, lo peta. "Hice una canción de un audio que envié a mi madre, a la gente le gusta todo lo que hago, sueño con fracasar", asegura.

Vuelve a ver a Joaquín Reyes en el minuto 44:

