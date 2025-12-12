Cómo votar en la última semifinal de 'La Voz 2025'

La Voz 2025 se acerca a su final. Este viernes 12 de diciembre a las 22:00 comienza la última semifinal del concurso, donde Sebastián Yatra, Malú, Pablo López y Mika no tienen el poder. Esta noche, el público decidirá qué concursantes se convierten en los cuatro finalistas del programa.

¿Y a quiénes podrán votar los espectadores? En total, ocho semifinalistas se juegan su plaza en la gran final de La Voz 2025:

Kimy (Equipo Yatra)

(Equipo Yatra) Oihan (Equipo Yatra)

(Equipo Yatra) Audrey (Equipo Malú)

(Equipo Malú) Victoria (Equipo Malú)

(Equipo Malú) Antía (Equipo Pablo)

(Equipo Pablo) Aroa (Equipo Pablo)

(Equipo Pablo) Pedro (Equipo Mika)

(Equipo Mika) Javier (Equipo Mika)

Cómo votar a tu finalista

Los espectadores del programa tienen un poder esta noche: decidir quiénes son los cuatro finalistas de La Voz 2025.

El público podrá votar en directo a través de la página web de Antena 3.

Artistas invitados a la última semifinal

Durante esta noche tan especial, los espectadores pueden disfrutar de numerosos artistas invitados a La Voz 2025.

Uno de ellos es Chiara Oliver, la asesora de Pablo López que tiene previsto interpretar por primera vez en directo Puzzle, su nuevo sencillo estrenado este mismo viernes. Así lo ha contado en Cuerpos especiales, donde ha dado la exclusiva en Europa FM.

Además, Antena 3 ha adelantado que también actúan otras dos asesoras de la edición, Carla Morrison y Joaquina. A ellas se unen dos amigos por excelencia del programa, Antonio Orozco y Vanesa Martín, así como otros artistas sorpresa...