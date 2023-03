Quién es Ricardo Nkosi, el actor con el que Merche sube la temperatura en 'Tu cara me suena'

Merche en la nueva promo de 'Tu cara me suena' // Antena3.com

La primera gala de Tu cara me suena fue todo un éxito. Y la segunda también promete ofrecer un gran espectáculo.

Una de las actuaciones que más interés despierta es la de Merche, a la que le toca traer a un amigo para imitar a Natti Natasha y Ozuna cantando Criminal. El elegido por la cantante de No me pidas más amor no está sola ha elegido al actor Ricardo Nkosi para meterse en la piel del cantante puertorriqueño y regalar una de las actuaciones más intensas de la temporada.

Lo dicen las imágenes de los ensayos compartidas por la propia Merche y en las que se ve a la pareja derrochando complicidad.

"No me vuelvas a mirar así", dice a Nkosi mientras preparan la actuación delante de la coreógrafa Miryam Benedited. El artista, como buen profesional, se mete de lleno en la letra y el ritmo de la canción, con sensuales movimientos y miradas que desconcentran a la de Cádiz.

Knosi consigue finalmente una imitación sobresaliente a la que solo se le puede poner un ‘pero’: la diferencia de altura porque el invitado de Merche en Tu cara me suena mide casi dos metros y Ozuna, 1,65.

Ricardo Knosi, el auténtico rey Mufasa

Nkosi es un actor y cantante de origen angoleño de 34 años que lleva viviendo en España desde los tres años, cuando llegó al madrileño barrio de Vallecas. Se dio a conocer en el mundo artístico formando parte del reparto de High School Musical cuando era jugador de baloncesto profesional, deporte que no ha abandonado nunca.

Como cantante, fue uno de los integrantes del coro Gospel Factory, ha sido corista del grupo Auryn, de Pitingo, Melendi y Gisela, y tuvo su propia banda, Bandalost.

Su gran éxito dentro del mundo de los musicales le llegó al interpretar a Mufasa en El rey León, donde estuvo trabajando desde 2016 hasta 2022, año en el que se incorporó al elenco de Tina, en el Teatro Coliseum de Madrid.

En televisión se hizo popular gracias a series como Doctor Mateo, Allá abajo y La que se avecina. En esta última dio vida durante cuatro temporadas a Ongombo, uno de los porteros de la comunidad que fue el centro de atención de las vecinas por su poderoso físico.

A un paso del altar con Chanel como testigo

Su paso por El rey León no solo fue una etapa decisiva en su carrera profesional, también lo fue a nivel personal. Además de un buen número de amigos, entre sus compañeros de musical encontró el amor: Raphaella de Souza, la primera bailarina de la producción de referencia de los musicales en España. Con ella se prometió oficialmente en julio del año pasado.

Fruto de esos años en la cartelera de la Gran Vía es su amistad con una de las estrellas recientes de la música: Chanel Terrero, quien interpretó a varios personajes en el musical cuando Nkosi daba vida al padre de Simba. La cantante de SloMo fue una de las invitadas especiales del cantante y actor en su reciente 34 cumpleaños.

El cantante montó un fiestón el pasado julio y allí estuvo la representante de España en Eurovisión 2022 junto a su novio Bastian Iglesias (A F K A R).