¿Quién ha sido el ganador de la primera gala de 'Tu Cara Me Suena'?

La primera gala de Tu Cara Me Suena ya ha demostrado lo alto que está el listón para alzarse como ganador de la novena edición del programa de imitaciones más conocido.

9ª EDICIÓN 'TU CARA ME SUENA'

Nathy Peluso, Alicia Keys, Katy Perry, The Weeknd... La primera gala de la 9ª edición de Tu cara me suena no ha dejado indiferente a nadie con multitud de propuestas musicales y unos claros favoritos para hacerse con el nuevo título de ganador del programa.

El programa empezaba con un emotivo y muy marchoso homenaje a Raffaella Carrà, tras su triste fallecimiento, y para celebrar también los 10 años del programa al ritmo de la conocidísima Fiesta de la cantante italiana.

Además, esta primera toma de contacto con los concursantes del exitoso programa televisivo también nos ha dejado el primer empate de la temporada a la hora de resolver quién se llevaba el galardón como vencedor de la primera gala de Tu cara me suena.

Los aspirantes a ello eran María Peláe, que daba vida a Nathy Peluso con su mítica canción Bzrp Music Sessions Vol. 36, y a Rasel, que se ganaba el amor del público con su espectacular actuación de Måneskin. Y es que ambos han tenido un gran reto por delante esta semana, lo que ha hecho que ambos empataran en puntos de cara a la recta final del programa.

¿Quién ha sido el ganador de la primera gala de 'TCMS'?

Aunque María Peláe fue la favorita del jurado, llevándose los 12 puntos, Rasel no se quedó muy atrás, con la segunda posición del jurado. Sin embargo, el apoyo del público a la actuación de Rasel, que se llevó la segunda puntuación más alta que concedía (11 puntos), acabó dándole la victoria al artista sevillano frente a la intérprete de La Niña.

Así, Rasel se ha convertido en el ganador de la primera gala de la novena edición de 'Tu cara me suena'. El cantante tuvo que lidiar con las dificultades de la complicada letra en italiano de los ganadores de Eurovisión, Måneskin, en su espectacular imitación de Zitti E Buoni, algo que finalmente ha servido para llevarse el título.

Tras proclamarse como ganador de la primera gala, Rasel donó el premio de 3000€ que le fue concedido a Por una sonrisa, una asociación sin ánimo de lucro cuyo objetivo es llevar ilusión, alegría y esperanza a los niños, adolescentes y jóvenes enfermos de cáncer.

