¿Quiénes son los concursantes de 'Tu cara me suena' 9? Esta es la lista completa

Arranca una nueva edición de uno de los programas músicales más importantes de la televisión, 'Tu cara me suena'. Conoce quiénes son los concursantes de la novena edición.

TU CARA ME SUENA 9

¡Todo listo para que comience el espectáculo! En la noche del viernes arranca una nueva edición de 'Tu cara me suena', uno de los programas musicales de referencia y más divertidos de la televisión en nuestro país. 9 concursantes lucharán por hacerse con la victoria y tomar el relevo de Jorge González, ganador de la octava edición. Este es el casting definitivo de concursantes de la novena edición de 'Tu cara me suena'.

Lista completa de concursantes de 'Tu cara me suena 9'

Lydia Bosch

Lydia Bosch, concursante de Tu Cara Me Suena // A3

La actriz y presentadora de televisión catalana, Lydia Bosch, llega como concursante a 'Tu cara me suena' para demostrar que no se le resiste nada dentro de un escenario. La barcelonesa, de 57 años, es una de las caras más conocidas de la televisión por sus apariciones en múltiples series de éxito y ahora llega al concurso musical de Antena 3 para dar un paso más.

Eva Soriano

Eva Soriano, concursante de Tu Cara Me Suena // A3

Eva Soriano es la cómica de moda en nuestro país. La joven, de 31 años, madruga todas las mañanas para presentar Cuerpos Especiales en Europa FM junto a Iggy Rubin. Catalana, afincada en Madrid, es una apasionada del crossfit, le encantá imitar acentos y la lió pollito cuando dijo que Bad Bunny canta bostezando.

Loles León

Loles León, concursante de Tu Cara Me Suena // A3

La veterana actriz de 71 años es uno de los platos fuertes del casting de concursantes de la novena edición de 'Tu cara me suena'. Su paso por el programa no dejará indiferente a nadie y promete regalarnos grandes momentos con sus imitaciones y transformaciones.

Los Morancos

Los Morancos, concursantes de Tu Cara Me Suena // A3

El dúo cómico formado por los hermanos Cadaval llega a 'Tu cara me suena' para competir por ganar la novena edición tras varias apariciones esporádicas en el programa presentado por Manel Fuentes. César y Jorge son asiduos a divertirnos versionando grandes éxitos musicales incorporando sus propias letras con su particular sentido del humor. También son unos veteranos en el mundo de las transformaciones, ya que ambos han encumbrado a personajes propios a la categoría de estrellas para el gran público, como por ejemplo 'Omaita'. Con ellos, las risas en la novena edición de 'Tu cara me suena' están garantizadas.

Agoney

Agoney, concursante de Tu Cara Me Suena // A3

Los escenarios son el hábitat natural de Agoney, el cantante canario de 26 años que llega a 'Tu cara me suena' para demostrar su capacidad vocal e interpretativa e intentar seguir el mismo camino de otros artistas musicales que han conseguido ganar el concurso, como Blas Cantó o Jorge González. El de Adeje comenzó su despegue musical tras participar en OT 2017.

Rasel Abad

Rasel Abad, concursante de Tu Cara Me Suena // A3

Rasel Abad es un cantante de 39 años que ha despegado musicalmente gracias a la fusión de reguetón, hip hop y flamenco urbano. El artista sevillano ha realizado numerosas colaboraciones junto a artistas de la talla de Sergio Contreras, Mala Rodríguez o Carlos Baute, entre otros.

María Peláe

María Peláe, concursante de Tu Cara Me Suena // A3

María Peláe es una de las grandes promesas del nuevo flamenco español. La cantautora malagueña, de 30 años, ha conseguido el favor de crítica y público con sus letras cargadas de crítica social y su gran capacidad vocal.

Nia Correia

Nia Correia, concursante de Tu Cara Me Suena // A3

La cantante canaria Nía es otra de las concursantes de la nueva edición de 'Tu cara me suena'. Llega al escenario del programa conducido por Manel Fuentes tras ganar la última edición de Operación Triunfo.

David Fernández

David Fernández, concursante de Tu Cara Me Suena // A3

David Fernández, el responsable de dar vida al Chikilicuatre será una de las grandes estrellas de la nueva edición del programa. El actor y humorista está acostumbrado a dar vida a grandes personajes, por lo que a buen seguro nos regalará grandes momentos.