¿Quiénes son los concursantes de la gala 0 de 'Operación Triunfo 2025'?

OT 2025 arranca con 18 participantes una gala 0 con la que serán elegidos los 16 concursantes que entrarán a la Academia más famosa de la televisión. ¡Te contamos quiénes son!

Operación Triunfo 2025 arranca este 15 de septiembre con una edición cargada de talento joven. Como es habitual en el formato, su primer programa es la Gala 0, momento en el que conoceremos a los 18 participantes, de los 16 se convertirán en los concursantes oficiales del talent.

Ya conocemos los perfiles de los aspirantes a entrar a la Academia. Te contamos uno por uno:

Carlos de los Reyes

Carlos de los Reyes es un mallorquín de 23 años que actualmente reside en Madrid, y vuelve a presentarse a Operación Triunfo tras quedarse fuera en la última edición. Esta vez llega con más determinación y energía, decidido a aprovechar la oportunidad que se le escapó antes. Tiene formación en danza a nivel superior, y combina técnica y emoción al cantar pop en español.

Claudia Arenas

Claudia Arenas es una de las participantes más destacadas desde los castings de la edición. Tal y como se ha visto hasta ahora parece una joven alegre, cercana y con una energía que transmite desde el primer instante. Posee una voz clara, adaptable y muy expresiva, perfecta para el pop melódico, aunque también se anima a explorar géneros como el R&B. A sus 19 años ha dejado aparcada la carrera de Comunicación Audiovisual y Periodismo para probar suerte en el concurso. Entre sus hobbies se encuentra el deporte, el que adora por su disciplina y su manera de canalizar la energía.

Cristina

Cristina es una joven sevillana de 18 años que mantiene una sonrisa constante y llena de entusiasmo. Aunque nunca ha recibido clases de música, tiene la confianza de que OT será el lugar ideal para aprender y desarrollarse. Para ella, la música es la vía más sincera para transmitir sus emociones, y está dispuesta a entregarse por completo para alcanzar ese sueño.

Guille Toledano

Guille Toledano es un cocinero de 23 años originario de Caballinas del Campo (Guadalajara) que lleva mucho tiempo esperando este momento. Su estilo musical combina el pop con matices flamencos, mostrando así su esencia y sensibilidad. El artista utiliza la música como un refugio, y gracias a su carácter artístico, formado por una potente voz, busca dedicarse a la música.

Guillo Rist

Guillo Rist, de 23 años, interpreta flamenco fusión y toca la guitarra desde que tenía 8 años. Aunque su nombre real es Mario, él prefiere que lo llamen por su nombre artístico. Es natural de Barcelona, pero hasta hace poco residía en Madrid mientras estudiaba psicología. Además, es un intérprete de musicales y ha formado parte de la obra Romeo y Julieta. Su estilo combina influencias del pop urbano, y su artista favorito es Camilo.

Iván Rojo

Iván Rojo, de 23 años y natural de Valladolid, estudia Psicología, pero su verdadera pasión siempre ha sido la música. Con una personalidad escénica fuerte y llena de energía, el participante destaca por su constancia, sensibilidad y una voz potente que capta la atención. Parece un artista con mucha actitud y carácter, listo para demostrar que su lugar está dentro de la academia y sobre el escenario.

Javi Crespo

Javi Crespo, un joven de 21 años nacido en Córdoba, fue el ganador de La Voz en 2022. Su voz combina géneros como el reguetón y el pop, reflejando su versatilidad. Desde pequeño siente una gran pasión por la música, que le ha servido para superar etapas complicadas. Se considera una persona sensible y admite que, aunque nunca ha bailado en un concurso, le gustaría intentarlo porque cree que podría hacerlo bien.

Judit

Judit es una joven de 19 años de Barcelona, regresa al concurso con una ilusión renovada después de haber llegado hasta la fase final de los castings en OT 2023. Aunque nunca ha tenido formación musical formal, ella siente la música de manera profunda y está dispuesta a entregarse por completo a esta nueva etapa. Parece una joven serena, con una voz dulce que transmite tranquilidad y emoción.

Laura Muñoz

Laura Muñoz, una joven de 20 años de Pamplona, destaca por su gran potencia vocal. Su estilo abarca desde el rock hasta el pop y la música urbana. Actualmente estudia Ingeniería Electrónica, trabaja como camarera y aprovecha cualquier oportunidad para cantar, incluso en misa. Su voz fuerte y su actitud en el escenario son su sello distintivo.

Lucía Casani

Con apenas 18 años, Lucía Casani sigue su sueño llevando el pop como insignia. Llena de energía, talento y una enorme pasión por la música, está preparada para aprovechar cada chance y mostrar que su lugar es el escenario. Destaca por ser una de las participantes más tiernas y con una gran sensibilidad en su voz.

María Cruz

María Cruz, una artista de 24 años originaria de Las Palmas de Gran Canaria y que ahora vive en Madrid, posee una sólida formación en el ámbito escénico. Ha participado en orquestas y actualmente se dedica a cantar y bailar en una discoteca de la capital, fusionando música y movimiento con gran pasión y dedicación. Su forma de vivir está guiada por una profunda conexión espiritual y un esfuerzo constante. Su voz, con un tono áspero y lleno de carácter, es perfecta para géneros como el pop rock.

Max Navarro

Max, de 22 años y natural de Premià de Mar (Barcelona), llega a Operación Triunfo impulsado por su amor por la música. Aunque estudia Periodismo, su verdadera pasión es el teatro musical. También practica ballet, mostrando así su compromiso con diferentes disciplinas artísticas. Tiene una fuerte personalidad musical, y una voz suave y nostálgica.

Olivia Bay

Olivia, una madrileña de 19 años, llega al concurso con un estilo fresco y emocional que conecta perfectamente con su generación. Su propuesta musical se centra en el pop, y recientemente ha finalizado sus estudios de teatro musical en Londres, un aprendizaje que la ha ayudado a expresarse a través de la música. Su pasión por el teatro musical es enorme, y gracias a esta disciplina ha desarrollado una forma especial de comunicar emociones.

Quique

Quique, un madrileño de 21 años, está estudiando Composición Musical y sueña con dedicarse profesionalmente a escribir canciones para otros artistas. Su pasión por la música siempre ha sido enorme, es uno de los participantes más jóvenes y con más potencial de OT 2025, destacando por su energía fresca y una sensibilidad artística que impacta desde el primer instante.

Salma de Diego

Salma de Diego, de 19 años, nació en Benidorm y actualmente estudia en Málaga. Su vida está profundamente ligada al arte, y la música forma parte fundamental de quién es. Con una formación multidisciplinar, toca cuatro instrumentos y se está preparando como actriz, siguiendo la huella de sus padres, que también son actores. Apasionada por la mitología, Salma destaca por su creatividad, curiosidad y talento en cada proyecto que emprende.

Sam

Sam es un médico de familia de 29 años originario de Gran Canaria. Admirador del estilo de Adele, posee una sensibilidad especial para el pop y se describe como alguien muy cariñoso y comprometido con ayudar a los demás. Su voz cálida y su manera natural de interpretar transmiten emociones profundas sin necesidad de adornos, mostrando una sensibilidad que lo hace único.

Téyou

Téyou, originaria de Santander, es una artista de 28 años con una carrera sólida y versátil que la posiciona como uno de los perfiles más destacados de OT 2025. Con experiencia como corista de Reels B y como participante en Factor X, donde compartió escenario con Abraham Mateo en su faceta de jurado, llega al concurso con un objetivo muy claro: dedicarse plenamente a la música. Su mayor ambición es dar a conocer sus propias composiciones y afianzar un proyecto artístico personal. Tiene una voz rica en matices de R&B y una presencia escénica cautivadora.

Tinho

Tinho, un joven de 21 años de A Coruña, es un apasionado de la música y su deseo es vivir de ella. Está abierto a aprender, especialmente en el baile, una habilidad que desea perfeccionar. Además, practica boxeo, disciplina que le aporta mucha energía y constancia. Tinho también tiene claro que quiere fomentar un buen ambiente en la academia, ya que valora mucho la armonía entre compañeros.