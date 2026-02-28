Las bonitas palabras de Roberto Leal para consolar a Eva Soriano tras su apnea en 'El Desafío'

Eva Soriano ha sido la última concursante de El Desafío 6 en zambullirse en la pecera del programa para la prueba de apnea. Y, a pesar de su miedo al agua, la presentadora de Cuerpos especiales conseguía llegar a los 2:30 minutos en los ensayos. Sin embargo, a la hora de la verdad, la humorista solo ha aguantado 1:12.

En el minuto 1:05, el coach Juandi Alcázar le ha pedido calma, pero Eva Soriano ha salido de golpe de la pecera mientras colocaba sus manos en el extremo superior de la pecera. Acto seguido, ha roto a llorar de rabia. Durante varios minutos de desahogo, Roberto Leal ha ejercido de presentador y amigo con unas preciosas palabras.

"¿Sabes qué nos sorprende, Eva? La imagen tuya que tenemos tus amigos, la gente que te queremos y todo el público es la de una persona que todo se lo toma a broma, risueña, que está siempre feliz... Y quiero que quede claro que lo que ha pasado esta noche no tiene nada que ver con tu capacidad de trabajo y esfuerzo", ha empezado diciendo el conductor.

"Tú no tienes que demostrarle nada a nadie"

Así, Roberto Leal ha buscado argumentos para minimizar lo ocurrido: "Estas cosas también tienen mucho que ver con ese momento vital que tenemos todos, te puedes encontrar mejor un día, otro día te puedes encontrar peor... Y llega la apnea y tienes una presión delante de muchísima gente y parece que tienes mucho que demostrar. Tú no tienes que demostrarle nada a nadie. Si eres Eva Soriano, es por todo lo que has hecho hasta hoy", ha continuado.

Mientras Eva Soriano seguía llorando dentro y al salir de la pecera, el presentador ha continuado hablando: "Estoy segurísimo de que, para nosotros, ayer, hoy y mañana, Eva Soriano es una de las grandísimas personas. No quiero verte así, Eva. No nos vamos a quedar con esa imagen. Tienes todo el derecho del mundo a sentirte mal. Muchos dirán que es una apnea corta, comparada con el resto de muchos compañeros. Habría que meterse en el agua cada uno de nosotros para poder valorar lo que es aguantar un minuto debajo".

Una vez en el suelo, la presentadora de Cuerpos especiales ha abrazado a sus compañeros de programa antes de explicar lo ocurrido: "Me da mucho coraje porque me he puesto muy nerviosa. Me estaba yendo el corazón superrápido, no me conseguía relajar, luego he tenido muy pocos días para probar la apnea y me he agobiado más... y todo se ha trasladado al desastre. Me da mucho coraje porque parece que no me lo curro, pero me lo curro un montón", ha dicho.

"Tú eres una de las grandes entretenedoras de este país, y ahora, que se ve que tienes corazón, que yo pensaba que no, todavía más"

De nuevo, Roberto Leal ha querido tranquilizar a Eva Soriano: "No hace falta justificar nada. El Desafío es una cosa y el trabajo es otra. Ya está, aquí no venimos a salvar vidas. No venimos a operar a nadie a corazón abierto, esto es entretenimiento. Tú eres una de las grandes entretenedoras de este país, y ahora, que se ve que tienes corazón, que yo pensaba que no, todavía más", ha bromeado.