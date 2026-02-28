Última hora ganadores Premios Goya 2026, en directo: predicciones y las categorías que ya se conocen

👏 SUSAN SARANDON, GOYA INTERNACIONAL

Este 2026, la actriz y productora estadounidense Susan Sarandon recoge el Goya Internacional con 79 años.

La decisión fue tomada por ser "una de las actrices más destacadas del cine de Hollywood: con una filmografía que reúne un buen número de incuestionables obras maestras y también películas icónicas que han pasado a la cultura popular y joyas de culto recordadas por cinéfilos de todo el mundo. Durante décadas, ha sido uno de los rostros más destacados del Hollywood más admirado", según la Junta Directiva.

Con una filmografía "tan amplia como contundente", Susan Sarandon "representa la combinación perfecta entre talento y éxito profesional, glamour y compromiso social y político". Trabajó en títulos como Thelma y Louise, El cliente, Las Brujas de Eastwick, The Rocky Horror Picture Show, Atlantic City, El ansia y Pena de muerte, por la que ganó el premio Oscar.

Susan Sarandon en 2023 | Zowy Voeten / GTRES

Desde la creación de este premio en 2022, el ganador siempre ha sido un actor: Cate Blanchett, Juliette Binoche, Sigourney Weaver, Richard Gere y, ahora, Susan Sarandon.