Última hora ganadores Premios Goya 2026, en directo: predicciones y las categorías que ya se conocen
Barcelona acoge los Premios Goya 2026 este sábado 28 de febrero a partir de las 22:00, cuando empieza la gala que celebra el 40 aniversario de los galardones con Luis Tosar y Rigoberta Bandini como presentadores. En este artículo, sigue en directo qué películas ganan las 28 categorías, a las que hay que sumar el Goya de Honor y el Goya Internacional. ¡Te contamos la última hora en Europa FM!
Las actuaciones de los Premios Goya, en directo
De qué van las cinco nominadas a Mejor película en los Premios Goya 2026
destacados
🏆 FAVORITOS Y PREDICCIONES
Según nuestras predicciones, estos son los favoritos para ganar las categorías más importantes de los Premios Goya 2026:
Mejor película
- La cena
- Los Domingos (FAVORITA)
- Maspalomas
- Sirât
- Sorda
Mejor dirección
- Alauda Ruiz de Azúa, por Los Domingos (FAVORITA)
- Aitor Arregi y Jose Mari Goenaga, por Maspalomas
- Carla Simón, por Romería
- Oliver Laxe, por Sirât
- Albert Serra, por Tardes de soledad
Mejor dirección novel
- Ion de Sosa, por Balearic
- Jaume Claret Muxart, por Estrany riu
- Gemma Blaco, por La furia
- Gerard Oms, por Muy lejos
- Eva Libertad, por Sorda (FAVORITA)
Mejor guion original
- Alauda Ruiz de Azúa, por Los Domingos (FAVORITA)
- Jose Mari Goenaga, por Maspalomas
- Oliver Laxe y Santiago Fillol, por Sirât
- Agustín Díaz Yanes, por Un fantasma en la batalla
- Avelina Prat, por Una quinta portuguesa
Mejor guion adaptado
- Guillermo Galoe y Víctor Alonso-Berbel, por Ciudad sin sueño
- Celia Rico Clavellino, por La buena letra
- Joaquín Oristrell, Manuel Gómez Pereira y Yolanda García Serrano, por La cena
- Carla Simón, por Romería
- Eva Libertad, por Sorda (FAVORITA)
Mejor canción original
- La Arepera - Paloma Peñarrubia Ruiz (Caigan las rosas blancas)
- Flores para Antonio - Alba Flores y Silvia Pérez Cruz (Flores para Antonio) (FAVORITA)
- Hasta que me quede sin voz - Leiva (Hasta que me quede sin voz)
- Y mientras tanto, canto - Víctor Manuel (La cena)
- Caminar el tiempo - Blanca Paloma Ramos, Jose Pablo Polo y Luis Ivars (Parecido a un asesinato)
Mejor actor protagonista
- Alberto San Juan, por La cena
- Miguel Garcés, por Los Domingos
- José Ramón Soroiz, por Maspalomas (FAVORITO)
- Mario Casas, por Muy lejos
- Manolo Solo, por Una quinta portuguesa
Mejor actriz protagonista
- Ángela Cervantes, por La furia
- Patricia López Arnaiz, por Los Domingos (FAVORITA)
- Antonia Zegers, por Los Tortuga
- Nora Navas, por Mi amiga Eva
- Susana Abaitua, por Un fantasma en la batalla
Mejor actor de reparto
- Miguel Rellán, por El cautivo
- Juan Minujín, por Los Domingos
- Kandido Uranga, por Maspalomas
- Tamar Novas, por Rondallas
- Álvaro Cervantes, por Sorda (FAVORITO)
Mejor actriz de reparto
- Elvira Mínguez, por La cena
- Nagore Aramburu, por Los Domingos (FAVORITA)
- Miryam Gallego, por Romería
- Elena Irureta, por Sorda
- María de Medeiros, por Una quinta portuguesa
🔝 ORDEN DE ENTREGA DE LOS PREMIOS
La gala, que durará entre tres y cuatro horas, entregará todos sus premios en el siguiente orden:
- 1. Mejor actriz de reparto
- 2. Mejores efectos especiales
- 3. Mejor película documental
- 4. Mejor música original
- 5. Mejor montaje
- 6. Mejor actor de reparto
- 7. Goya Internacional
- 8. Mejor actor revelación
- 9. Mejor película iberoamericana
- 10. Mejor maquillaje y peluquería
- 11. Mejor canción original
- 12. Mejor sonido
- 13. Mejor dirección de producción
- 14. Goya de Honor
- 15. Mejor dirección de fotografía
- 16. Mejor cortometraje de animación
- 17. Mejor cortometraje documental
- 18. Mejor cortometraje de ficción
- 19. Mejor diseño de vestuario
- 20. Mejor dirección novel
- 21. Mejor película de animación
- 22. Mejor actriz revelación
- 23. Mejor dirección de arte
- 24. Mejor película europea
- 25. Mejor guion adaptado
- 26. Mejor guion original
- 27. Mejor actor protagonista
- 28. Mejor actriz protagonista
- 29. Mejor dirección
- 30. Mejor película
Estarán presentes en la gala personalidades como Eduard Fernández, Laia Costa, Anna Castillo, Enric Auquer, Carlos Cuevas, Leticia Dolera, Silvia Abril, Michelle Jenner, J.A. Bayona, Mariano Barroso, Mar Coll, Eduard Sola, Isa Campo, Marcel Barrena, Rossy de Palma, Paco León, Victoria Luengo, Amaia, Natalia de Molina, Karla Sofía Gascón, Irene Escolar, Toni Acosta, Eneko Sagardoy, Leonor Watling, Juan Manuel Montilla 'El Langui', Arturo Valls, Aasari Bibang, Miguel Herrán o Fiorella Faltoyano.
👏 SUSAN SARANDON, GOYA INTERNACIONAL
Este 2026, la actriz y productora estadounidense Susan Sarandon recoge el Goya Internacional con 79 años.
La decisión fue tomada por ser "una de las actrices más destacadas del cine de Hollywood: con una filmografía que reúne un buen número de incuestionables obras maestras y también películas icónicas que han pasado a la cultura popular y joyas de culto recordadas por cinéfilos de todo el mundo. Durante décadas, ha sido uno de los rostros más destacados del Hollywood más admirado", según la Junta Directiva.
Con una filmografía "tan amplia como contundente", Susan Sarandon "representa la combinación perfecta entre talento y éxito profesional, glamour y compromiso social y político". Trabajó en títulos como Thelma y Louise, El cliente, Las Brujas de Eastwick, The Rocky Horror Picture Show, Atlantic City, El ansia y Pena de muerte, por la que ganó el premio Oscar.
Desde la creación de este premio en 2022, el ganador siempre ha sido un actor: Cate Blanchett, Juliette Binoche, Sigourney Weaver, Richard Gere y, ahora, Susan Sarandon.
👏 GONZALO SUÁREZ, GOYA DE HONOR
El Goya de Honor de 2026 le pertenece a Gonzalo Suárez, director, guionista, productor, escritor, periodista deportivo y actor de 91 años.
La Junta Directiva de la Academia de Cine tomó la decisión por unanimidad con un objetivo: galardonar al asturiano por "una trayectoria desde la que ha desarrollado una filmografía sorprendente, en la que ha experimentado con todos los géneros y desde todas las actitudes, habiendo rodado cine experimental, cine comercial y adaptaciones literarias propias y ajenas. Hombre clave en la cultura española de los últimos sesenta años, es, además, un referente indudable de inteligencia y sentido del humor".
Entre sus películas como cineasta, destacan títulos como La regenta (1974), Remando al viento (1988), El detective y la muerte (1994), El portero (2000) u Oviedo Express (2007).
En 2025, el Goya de Honor fue para la actriz Aitana Sánchez-Gijón.
🏆 LISTA COMPLETA DE NOMINADOS
Por número de nominaciones, las películas favoritas de los Premios Goya 2026 son: Los Domingos (13), Sirât (11), Maspalomas (9), La cena (8), Sorda (7), Los Tigres (7), El cautivo (7), Romería (6) y Ciudad sin sueño (5).
Aun así, los Premios Forqué y los Premios Feroz han provocado que la gran favorita de la noche sea Los Domingos, la película de Alauda Ruiz de Azúa que podría llevarse los premios más importantes, mientras Sirât parte favorito en las categorías ténicas.
Mejor película
- La cena
- Los Domingos
- Maspalomas
- Sirât
- Sorda
Mejor dirección
- Alauda Ruiz de Azúa, por Los Domingos
- Aitor Arregi y Jose Mari Goenaga, por Maspalomas
- Carla Simón, por Romería
- Oliver Laxe, por Sirât
- Albert Serra, por Tardes de soledad
Mejor dirección novel
- Ion de Sosa, por Balearic
- Jaume Claret Muxart, por Estrany riu
- Gemma Blaco, por La furia
- Gerard Oms, por Muy lejos
- Eva Libertad, por Sorda
Mejor guion original
- Alauda Ruiz de Azúa, por Los Domingos
- Jose Mari Goenaga, por Maspalomas
- Oliver Laxe y Santiago Fillol, por Sirât
- Agustín Díaz Yanes, por Un fantasma en la batalla
- Avelina Prat, por Una quinta portuguesa
Mejor guion adaptado
- Guillermo Galoe y Víctor Alonso-Berbel, por Ciudad sin sueño
- Celia Rico Clavellino, por La buena letra
- Joaquín Oristrell, Manuel Gómez Pereira y Yolanda García Serrano, por La cena
- Carla Simón, por Romería
- Eva Libertad, por Sorda
Mejor música original
- El talento
- Leo & Lou
- Los Tigres
- Maspalomas
- Sirât
Mejor canción original
- La Arepera - Paloma Peñarrubia Ruiz (Caigan las rosas blancas)
- Flores para Antonio - Alba Flores y Silvia Pérez Cruz (Flores para Antonio)
- Hasta que me quede sin voz - Leiva (Hasta que me quede sin voz)
- Y mientras tanto, canto - Víctor Manuel (La cena)
- Caminar el tiempo - Blanca Paloma Ramos, Jose Pablo Polo y Luis Ivars (Parecido a un asesinato)
Mejor actor protagonista
- Alberto San Juan, por La cena
- Miguel Garcés, por Los Domingos
- José Ramón Soroiz, por Maspalomas
- Mario Casas, por Muy lejos
- Manolo Solo, por Una quinta portuguesa
Mejor actriz protagonista
- Ángela Cervantes, por La furia
- Patricia López Arnaiz, por Los Domingos
- Antonia Zegers, por Los Tortuga
- Nora Navas, por Mi amiga Eva
- Susana Abaitua, por Un fantasma en la batalla
Mejor actor de reparto
- Miguel Rellán, por El cautivo
- Juan Minujín, por Los Domingos
- Kandido Uranga, por Maspalomas
- Tamar Novas, por Rondallas
- Álvaro Cervantes, por Sorda
Mejor actriz de reparto
- Elvira Mínguez, por La cena
- Nagore Aramburu, por Los Domingos
- Miryam Gallego, por Romería
- Elena Irureta, por Sorda
- María de Medeiros, por Una quinta portuguesa
Mejor actor revelación
- Antonio "Toni" Fernández Gabarre, por Ciudad sin sueño
- Julio Peña, por El cautivo
- Hugo Welzel, por Enemigos
- Jan Monter Palau, por Estrany Riu
- Mitch, por Romería
Mejor actriz revelación
- Nora Hernández, por La cena
- Blanca Soroa, por Los Domingos
- Elvira Lara, por Los Tortuga
- Llúcia García, por Romería
- Miriam Garlo, por Sorda
Mejor dirección de producción
- Ciudad sin sueño
- El cautivo
- Los Domingos
- Los Tigres
- Sirât
Mejor dirección de fotografía
- Ciudad sin sueño
- Los Domingos
- Los Tigres
- Maspalomas
- Sirât
Mejor montaje
- Ciudad sin sueño
- Los Domingos
- Los Tigres
- Sirât
- Un fantasma en la batalla
Mejor dirección de arte
- El cautivo
- La cena
- Los Tigres
- Maspalomas
- Sirât
Mejor diseño de vestuario
- El cautivo
- Gaua
- La cena
- Los Domingos
- Romería
Mejor maquillaje y peluquería
- El cautivo
- Gaua
- La tregua
- Maspalomas
- Sirât
Mejor sonido
- El cautivo
- Los Domingos
- Los Tigres
- Sirât
- Sorda
Mejores efectos especiales
- Enemigos
- Gaua
- Los Tigres
- Sirât
- Un fantasma en la batalla
Mejor película de animación
- Bella
- Decorado
- El tesoro de Barracuda
- Norbert
- Olivia y el terremoto invisible
Mejor película documental
- 2025. Todos somos Gaza
- Eloy de la Iglesia. Adicto al cine
- Flores para Antonio
- Tardes de soledad
- The Sleeper. El Caravaggio perdido
Mejor película iberoamericana
- Belén (Argentina)
- La misteriosa mirada del flamenco (Chile)
- La piel del agua (Costa Rica)
- Manas (Brasil)
- Un poeta (Colombia)
Mejor película europea
- Cónclave (Reino Unido)
- La chica de la aguja (The Girl with the Needle) (Dinamarca)
- On Falling (Portugal)
- Un simple accidente (Francia)
- Valor sentimental (Noruega)
Mejor cortometraje de ficción
- Ángulo muerto
- De sucre
- El cuento de una noche de verano
- Sexo a los 70
- Una cabeza en la pared
Mejor cortometraje documental
- Disonancia
- El Santo
- La conversación que nunca tuvimos
- The painter's room
- Zona Wao
Mejor cortometraje de animación
- Buffet Paraíso
- Carmela
- El corto de Rubén
- El estado del Alma
- Gilbert