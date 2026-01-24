Quiénes son los presentadores de los Premios Feroz 2026

Los Premios Feroz, organizados por la Asociación de Informadores Cinematográficos de España (AICE), celebran este sábado 24 de enero su 13.ª edición en el Pazo da Cultura de Pontevedra. Desde allí, los periodistas y críticos darán sus galardones a las mejores películas y series nacionales del último año.

Este 2026, la gala empieza a las 22:00 y cuenta con cuatro presentadores estrella: Petra Martínez, Samantha Hudson, Elisabet Casanovas y Antonio Durán 'Morris'. Antes, a partir de las 18:30, tiene lugar la alfombra roja en YouTube con David Martos y Mariona Borrull como presentadores.

Petra Martínez

Petra Martínez, con 81 años, es una prestigiosa actriz nacida en Linares (Jaén) y una de las grandes figuras del teatro y el cine español. Con décadas de carrera a sus espaldas, ha sido reconocida con numerosos premios y sigue siendo un referente absoluto de la interpretación y la cultura escénica en España.

Petra Martínez | GTRES

Samantha Hudson

Samantha Hudson tiene 26 años y es una artista multidisciplinar nacida en León, conocida por su trabajo como cantante, actriz, performer y creadora de contenido, además de por su activismo queer. Con un discurso provocador y sin filtros, se ha convertido en una de las voces más irreverentes y reconocibles de la cultura pop en España.

Samantha Hudson | GTRES

Elisabet Casanovas

A sus 30 años, Elisabet Casanovas es una actriz nacida en Sabadell (Barcelona) que saltó a la fama gracias a su papel en la serie Merlí. Desde entonces, ha desarrollado una sólida carrera en cine, teatro y televisión, destacando por su versatilidad y su presencia en grandes ficciones de los últimos años.

Elisabet Casanovas | GTRES

Antonio Durán 'Morris'

Antonio Durán 'Morris', de 67 años, es un actor nacido en Vigo (Galicia) con una larga trayectoria en teatro, cine y televisión. Muy querido por el público gallego y nacional, ha participado en series míticas y numerosas producciones escénicas, consolidándose como uno de los intérpretes más respetados del audiovisual español.

Antonio Durán 'Morris' | GTRES

¿Alguno de ellos repetirá como presentador en los Premios Feroz 2027?