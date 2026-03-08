Cuándo y dónde es La Velada del Año VI de Ibai Llanos

El creador de contenido Ibai Llanos ha anunciado en sus redes sociales la fecha y el recinto de La Velada del Año VI, un evento multitudinario con combates de boxeo amateur y actuaciones musicales. Este 2026, se celebrará el próximo sábado 25 de julio en La Cartuja de Sevilla.

Ibai Llanos ha explicado que la cita incluirá "más combates que nunca" y que la vuelta a Sevilla, que ya acogió la edición anterior, responde a las condiciones que ofrece el estadio.

Ha detallado que se trata del único estadio con capacidad para 80.000 personas que permite a la organización terminar la cita de madrugada, ya que otros que sí se adaptan a las necesidades demandadas por aforo como los campos de Madrid o Barcelona obligan a acabar a medianoche.

"Es importante terminar de madrugada porque se ve mejor de noche, para la gente que lo sigue desde Latinoamérica, y para la gente del evento", ha añadido Ibai Llanos, que ha incidido en que este horario permite llegar a prime time.

En la pasada edición, La Velada del Año VI reunió en La Cartuja a unas 80.000 personas que disfrutaron de siete combates y de ocho actuaciones de artistas como Aitana, Los del Río, Melendi o Myke Towers. Además, en 2025 volvió a romper el récord de Twitch con más de nueve millones de espectadores simultáneos.