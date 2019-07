La red se llena de memes tras el estreno del tráiler de ‘Cats’

La película 'Cats' ya es una realidad. La adaptación cinematográfica del musical, dirigida por Tom Hooper, ha estrenado tráiler y hemos podido ver muchas caras conocidas, como Taylor Swift, Jason Derulo, James Corden, Jennifer Hudson, Judy Dench, Ian McKellen o Idris Elba.

Las primeras imágenes, que vienen acompañadas de Jennifer Hudson interpretando el clásico 'Memory', han generado rechazo.

En la red se ha criticado y se han creado memes sobre la caracterización de los actores como gatos.

james corden in the cats trailer is what i see when i have sleep paralysis pic.twitter.com/xyA95f8kPs

So I’ve just seen the trailer for Cats and... holy shit did anyone else see this?! #CatsMovie pic.twitter.com/7pu4BnzHdt