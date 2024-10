La relación entre Almodóvar y Rosalía: un grito viral, una película juntos y sus amigos en común

El 19 de julio de 2018, la cantante Rosalía sorprendía a todos con un movimiento inesperado en su carrera: debutaba como actriz y nada más y nada menos que de la mano de Pedro Almodóvar.

"Hoy ha sido un día precioso... He hecho mi primera escena de cine... Yo de pequeña veía con mi madre y mi hermana las películas de Pedro y las mujeres que las protagonizaban me parecían de otro mundo y a la vez tan familiares. Mi vida siempre ha sido cantar, tocar, bailar, interpretar y, de verdad lo digo, que desde pequeña soñaba con hacer algo así... Hoy he estado de rodaje con la nueva película de Almodóvar que saldrá el año que viene", desvelaba la catalana en sus redes sociales junto a una foto abrazada a Penélope Cruz, las dos caracterizadas para la película.

Hasta ese día, poco o casi nada se sabía de la relación que unía a nuestro director y a nuestra cantante más internacionales —solo que cumplen años el mismo día, el 25 de septiembre—, aunque ya habían coincidido y se habían fotografiado juntos en la fiesta por el 30º aniversario de la revista Vogue.

Más tarde, la cantante de Malamente formó parte del cartel del Festival Cultura Inquieta y el director acudió a verla con una de sus actrices fetiche,Rossy de Palma —que colaboró en el tema Preso del disco El mal querer—.

Unas semanas después, la relación entre Rosalía y Pedro se hizo viral por un divertido vídeo del concierto que ella dio el 18 de octubre de 2018 en la plaza de Colón de Madrid para presentar su disco El mal querer.

Uno de los espectadores que acudió al evento fue el director —que por cierto, está entre los nombres que figuran en los agradecimientos de este trabajo como uno de los artistas que más le han influido—, confeso seguidor de la cantante que ya había ido a varios de sus conciertos. Mientras ella se dirigía al escenario, él le gritó desde el balcón de los vips: "¡Rosalía, guapa, que soy Pedro!". Ella le ignoró.

El momento corrió como la pólvora por las redes y ella, además de asegurar que no le gustó nada el vídeo por "la admiración y el amor" que siente hacia el manchego, se vio obligada a explicar lo que había pasado. "En las actuaciones voy con unos cascos que te insonorizan completamente. Y yo no me enteré, ¡si lo llego a saber me paro y le saludo la primera!", explicó con pesar.

Solo unos días después, la pareja firmó la paz cenando en un restaurante de la capital y posando juntos, abrazados y sonrientes a la salida.

Por Lola Flores y con Penélope Cruz

El 22 de marzo de 2019 por fin se pudo ver en pantalla grande el estreno de la Motomami en el cine. La película era Dolor y Gloria, protagonizada por Antonio Banderas y Asier Etxeandía en la que también tiene un papel Penélope Cruz.

Con la de Alcobendas compartió escena —poco más de dos minutos— dando vida a un grupo de mujeres lavando en el río. "Me gustaría ser un hombre para bañarme en el río desnuda", dice la catalana para después empezar a cantar, mientras doblan sábanas, A tu vera, canción que popularizó Lola Flores.

"La escena que rodamos demuestra el poderío vocal de Rosalía. Teníamos muy poco tiempo, lo hicimos en directo con el sonido del río. Hay que tener una voz muy poderosa para que además se te entienda. Era ella", alabó el cineasta su trabajo.

"Yo soy fan de Pedro Almodóvar a más no poder. Toda mi vida soñé con ser chica Almodóvar y llegó mi momento", contaba a la revista Vogue, aunque también confesó su pequeña desilusión. "Yo siempre había visto… que si Buika, guapísima, cantando en una película de Almodóvar, que si Penélope cantando Volver, guapísima. Y a mí me tocó hacer de campesina. Mi debut en una película de Almodóvar, siendo chica Almodóvar, fue con un pañuelo en la cabeza y vestida de campesina. Yo, si Pedro quiere que vuelva a una de sus películas… Pedro sabes que yo estoy aquí para redimir este momento que me tocó con esta ropa. Me encantaría cantar con un vestidazo, Pedro", le pedía al director.

Después del estreno, no se les volvió a ver juntos hasta el 20 de julio de 2022, en el concierto de la gira Motomami en Madrid. Al terminar el show, posaron en el backstage con Belén Esteban, también amiga de la cantante.

Un grupo de amigos en común

De su experiencia a las órdenes de Pedro Almodóvar, Rosalía se llevó otra valiosa amistad, la de Penélope Cruz. "La verdad es que desde que nos presentaron sentí una conexión muy fuerte contigo y mucho respeto y admiración, porque también empezaste muy pronto y habrás vivido cosas muy intensas desde muy joven", le confesó la actriz a la cantante en la entrevista que la protagonista de Volver le hizo a la catalana para la revista Vogue.

Desde entonces, las dos han coincidido en algunos eventos internacionales, incluida la gala MET 2024, en la que las artistas ejercieron de perfectas embajadoras de nuestro país.

Solo unas semanas antes de la gran cita de la moda, los tres amigos coincidieron en una especial celebración, la del 50 cumpleaños de Penélope Cruz. A la fiesta, celebrada en una terraza con preciosas vistas a la ciudad de Nueva York, acudieron, entre otras muchas celebrities internacionales —Robert de Niro, Adam Driver o Maggie Gyllenhaal—, Rosalía y Pedro Almodóvar.

En sus redes sociales, la actriz destacó especialmente la presencia de la cantante en la fiesta publicando varias fotos con ella. "Te amo", fue la tierna respuesta de la Motomami.