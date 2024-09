La relación de Pedro Almodóvar y Carmen Maura: por qué estuvieron enfadados durante 20 años

Pedro Almodóvar y Carmen Maura son de esas parejas profesionales que han dejado una estela espectacular para la cultura popular. Su vínculo era tan evidente que se veía en el fantástico resultado de las producciones audiovisuales.

Sin embargo, ese idilio que tuvieron en sus inicios profesionales se quebró durante casi dos décadas. Ahora se guardan un profundo respecto y cariño, pero esa historia marcó sus carreras.

Almodóvar y Maura han rodado ocho películas, desde que el director se quedara prendado artísticamente de ella al verla en la película Tigres de papel. Por su parte, Maura lo recuerda por primera vez con ese cariño en la representación de Las manos sucias.

Su relación profesional les sirvió para contar historias juntos. Los unía el sentido del humor y un vínculo muy especial. Entre esos rodajes, Almodóvar le ofreció su primer papel en el corte Folle, folle, fólleme Tim, proyecto al que siguió la primera película, Pepe, Luci, Bom, y el resto ya son historia del audiovisual.

Pedro Almodóvar y Carmen Maura | GTRES

Su desencuentro en Mujeres al borde de un ataque de nervios

La pareja artística no siempre ha tenido una buena relación, y prueba de ello fue el rodaje de Mujeres al borde de un ataque de nervios en 1988. La actriz tuvo un desencuentro con el actor, algo de lo que habla en el documental Ay, Carmen.

"Es un rodaje que no me gusta mucho recordar porque es la única vez que pensé en dejar de ser actriz. Pedro me decía a las ocho de la mañana 'si sigues así te vas a cargar la película' o 'que falsa estás' delante de todo equipo. Al salir de la primera proyección que yo vi de la película, Pedro me dijo 'te das cuenta Carmen que estás al 50% de lo que tiene que estar una buena actriz'. Y es una película a la que le he tenido manía durante mucho tiempo hasta que un día de repente la vi y vi que estaba bien".

Sin embargo, Almodóvar piensa diferente: "Carmen se piensa que a mí no me gusta en Mujeres al borde de un ataque de nervios. Y me gusta muchísimo. Como actriz está absolutamente perfecta, no se le puede pedir nada más".

Sobre el desencuentro, el director lo tiene claro: "Teníamos muchos problemas, y no los disimulábamos. Yo era el director, ella era la actriz, yo hacía mi trabajo y ella hacia el suyo. Y se puede hacer, y se puede hacer desde la incomunicación absoluta. Y no sólo eso, sino que diría que, yo no por mi parte, pero se puede hacer incluso desde el odio hacia la otra persona. Y es maravilloso que en ese estado de ánimo, pudiéramos dar a luz a la única comedia que he hecho al 100%".

Un reencuentro en Volver

20 años después, Almodóvar y Maura volvieron a retomar ese vínculo tan especial de trabajo. Y lo hicieron en la película Volver, cuando el director contó con la actriz y se reconciliaron así públicamente.

Carmen Maura, Pedro Almodóvar y Penélope Cruz | GTRES

"Echaba de menos esa simbiosis nuestra. El hecho de que yo le decía algo, lo captaba al vuelo y además lo magnificaba con su actuación", expresó el cineasta.

"No había tampoco una sensación de que había que resolver algo, que había que enfrentarse a un problema, hablarlo… todo eso se había ido diluyendo con el tiempo", cuenta Maura.

Ahora ambos guardan muy buen recuerdo de esa relación profesional, y quieren dejar en el pasado toda aquella historia. Además, tienen claro que sus carreras y sus vidas no serían lo mismo el uno sin el otro.